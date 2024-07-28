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ЦАХАЛ заявив про атаку на сховища зі зброєю й інфраструктуру "Хезболли"

Катерина Єсікова
28 липня, 2024 неділя
07:34
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю заявила про ураження низки об'єктів "Хезболли", зокрема сховищ зі зброєю та терористичної інфраструктури

Зміст

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Вночі повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по низці цілей "Хезболли" як глибоко всередині території Лівану, так і на півдні Лівану.

Зокрема удар прийшовся по сховищах зброї та інфраструктурі терористів у районах Чабріха, Бордж Ель Чмалі та Бекаа, Кфаркела, Раб Ель Талатін, Хіам, і Тайр Харфа.

Теги:
Ізраїль
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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