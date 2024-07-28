ЦАХАЛ заявив про атаку на сховища зі зброєю й інфраструктуру "Хезболли"

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Вночі повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по низці цілей "Хезболли" як глибоко всередині території Лівану, так і на півдні Лівану.

Зокрема удар прийшовся по сховищах зброї та інфраструктурі терористів у районах Чабріха, Бордж Ель Чмалі та Бекаа, Кфаркела, Раб Ель Талатін, Хіам, і Тайр Харфа.