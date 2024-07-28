ЦАХАЛ заявив про атаку на сховища зі зброєю й інфраструктуру "Хезболли"
Армія оборони Ізраїлю заявила про ураження низки об'єктів "Хезболли", зокрема сховищ зі зброєю та терористичної інфраструктури
Про це повідомляє ЦАХАЛ.
Вночі повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по низці цілей "Хезболли" як глибоко всередині території Лівану, так і на півдні Лівану.
Зокрема удар прийшовся по сховищах зброї та інфраструктурі терористів у районах Чабріха, Бордж Ель Чмалі та Бекаа, Кфаркела, Раб Ель Талатін, Хіам, і Тайр Харфа.
- У червні цього року США запропонували Ізраїлю гарантії безпеки у разі повномасштабної наземної війни з "Хезболлою".
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