ЦАХАЛ заявив про ліквідацію одного з командирів "Хезболли"
Армія оборони Ізраїлю 5 серпня заявила про ліквідацію командира одного з угруповань "Хезболли" Алі Джамаля Алдіна Джавада
Про це повідомляє ЦАХАЛ.
Вказано, що йдеться про ліквідацію командира угруповання "Радван" "Хезболли" Алі Джамаля Алдіна Джавада.
"Його ліквідація значно погіршує можливості терористичної організації "Хезболла" з просування і здійснення терористичної діяльності з півдня Лівану проти північного Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.
Крім того, ЦАХАЛ інформує про удар по військовій структурі і інфраструктурі "Хезболли" в районі Кфаркели на півдні Лівану.
- 30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу
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