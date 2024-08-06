Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ ЦАХАЛ заявив про ліквідацію одного з командирів "Хезболли"

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію одного з командирів "Хезболли"

Ольга Бабишена
6 серпня, 2024 вiвторок
03:04
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю 5 серпня заявила про ліквідацію командира одного з угруповань "Хезболли" Алі Джамаля Алдіна Джавада

Зміст

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Вказано, що йдеться про ліквідацію командира угруповання "Радван" "Хезболли" Алі Джамаля Алдіна Джавада. 

"Його ліквідація значно погіршує можливості терористичної організації "Хезболла" з просування і здійснення терористичної діяльності з півдня Лівану проти північного Ізраїлю", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, ЦАХАЛ інформує про удар по військовій структурі і інфраструктурі "Хезболли" в районі Кфаркели на півдні Лівану.

  • 30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу
Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
Війна в Ізраїлі
Хезболла
Читайте також:
спека
Автор Ксенія Золотова
4 серпня, 2024 неділя
В Україну повернеться спека до +40°C: скільки триматиметься температура, розповіла синоптикиня Наталка Діденко
ветеран
Автор Юлія Юліна
5 серпня, 2024 понедiлок
Ветеранів запрошують на держслужбу: в Україні запустили е-Карту вакансій
Автор Олена Будько
5 серпня, 2024 понедiлок
МЗС України відреагувало на рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Києвом
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 44.67
    Продаж 45.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
6 серпня
03:57
Google
У США Google визнали винним у незаконній монополії серед пошуковиків
03:23
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: у Києві та Харкові лунали вибухи
02:39
У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку: розпочато розслідування
02:05
Єгор Чернєв
"Сучасна модифікація з новітньою авіонікою та радарами наведення": нардеп Чернєв про F-16, надані Україні
01:54
Ілюстративне фото
"Україна та Ізраїль, озброєні США, ось-ось розпочнуть третю світову війну": фейки і маніпуляції світових ЗМІ за 5 серпня
01:02
Вірменія
Вірменія вчетверте не братиме участі у навчаннях ОДКБ
00:38
ООН
ООН визнала, що співробітники її агентства "могли бути залучені" до нападу ХАМАС на Ізраїль
00:16
Ілюстративне фото
На Сумщині окупанти вбили керівника агрофірми, атакувавши FPV-дроном його авто
2024, понедiлок
5 серпня
23:30
Шведський легкоатлет Дюплантіс встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною на Олімпіаді-2024
23:06
вибух
На військовому заводі в РФ прогримів вибух, є загиблі
22:44
Оновлено
ЗСУ
На фронті з початку доби сталося 108 боєзіткнень, найінтенсивніше росіяни атакують Покровський напрямок
22:35
Луганська область
З ТОТ Луганщини вдалось евакуювати мати з сином
22:25
Іран
Іран через МЗС Угорщини попередив про атаку проти Ізраїлю
21:10
Ексклюзив
гроші
Додаткові податки заженуть бізнес у ще більшу тінь, - економіст Пендзин
20:56
обстріл
Росіяни обстріляли Томину Балку на Херсонщині: вбили жінку та поранили двох чоловіків
20:48
На фото біженці з України
Литва виділила близько 9 млн євро на допомогу українським біженцям у країні
20:46
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Жорсткі подробиці війни: боротьба за Часів Яр. Колонка Сергія Згурця
20:36
Ексклюзив
Іран
Іран прагне залучити сусідні країни до осуду вбивства Ганії та промацати можливі бонуси від співпраці зі США, - сходознавець Якубович
20:02
на фото Raybird-3
Український виробник БПЛА Skyeton запускає фабрику в Словаччині
20:00
OPINION
Володимир Єрмоленко
Росія нас хоче перетворити цією війною в себе
20:00
Кір Стармер
У Британії з'явиться "постійна армія" держслужбовців для протидії заворушенням, - Стармер
19:45
Володимир Зеленський
Уряд готує кілька технічних рішень, які дадуть змогу повернути школярів за парти, – Зеленський
19:34
евакуація
Селидове, Новогродівка, низка сіл: родини з дітьми примусово евакуюють із п'яти громад Донеччини
19:31
Віктор Орбан
Спрощення Угорщиною в'їзду росіян: 67 євродепутатів просять Єврокомісію розглянути виключення країни з Шенгенської зони
19:24
газопровод
Сербія домовилася з Румунією збудувати інтерконектор до газопроводу, що проходить через 4 країни ЄС
19:00
військовий квиток, мобілізація
Бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств
18:56
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
До ВР подали законопроєкт, який забороняє мобілізувати раніше визнаних обмежено придатними віком 18-25 років, - нардеп Костенко
18:54
На Чернігівщині та Сумщині росіяни почали частіше використовувати FPV-дрони, - ОТУ "Сіверськ"
18:25
на фото Тарас Качка
"Найкращий показник за часи війни": у Мінекономіки заявили про рекордний експорт металургійної продукції в липні
18:09
TikTok
Єврокомісія заборонила застосунок TikTok Lite в ЄС
18:04
OPINION
Галина Пагутяк
Безпека і безпечність
17:50
будівництво
"Ситуація може стати ще гіршою": у польських компаніях нестача працівників через скорочення міграції українців
17:32
Оновлено
МЗС України відреагувало на рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Києвом
17:28
ПАРЄ
ПАРЄ розгляне резолюції про звільнення військових та цивільних українців із полону РФ
17:23
Ексклюзив
Ізраїль танк
Не виключено, що Ізраїль першим завдасть превентивний удар, - експерт-міжнародник Семиволос
17:06
фейсбук та інстаграм
Уряд Туреччини проведе переговори з Instagram після блокування соцмережі в країні
17:05
Церемонія відкриття Олімпіади-2024
"Висміюють релігійні переконання багатьох людей": у Ватикані прокоментували церемонію відкриття Олімпіади-2024
16:54
Ексклюзив
винищувач F-35
Defense Express: Україна в перспективі може отримати винищувачі F-35
16:54
Севастополь
РФ після потоплення підводного човна "Ростов-на-Дону" перевіряє узбережжя окупованого Севастополя, - "Атеш"
16:52
Ексклюзив
Національне військове меморіальне кладовище
"Маємо намір, щоб у цьому році розпочали поховання": заступник директора Національного військового меморіального кладовища
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV