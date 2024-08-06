ЦАХАЛ заявив про ліквідацію одного з командирів "Хезболли"

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Вказано, що йдеться про ліквідацію командира угруповання "Радван" "Хезболли" Алі Джамаля Алдіна Джавада.

"Його ліквідація значно погіршує можливості терористичної організації "Хезболла" з просування і здійснення терористичної діяльності з півдня Лівану проти північного Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ЦАХАЛ інформує про удар по військовій структурі і інфраструктурі "Хезболли" в районі Кфаркели на півдні Лівану.