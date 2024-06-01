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"Це була довга та напружена ніч для нашої ППО": Польща про масовану атаку РФ по Україні

1 червня, 2024 субота
10:25
Світ Ілюстративне фото

Оперативне командування Збройних сил Польщі відреагувало на нічну атаку Росії по Україні 1 червня та заявило про "довгу та напружену ніч" для їх систем ППО

Зміст

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Це була довга, насичена ніч для всієї системи ППО у Польщі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що польські сили вночі підіймали у небо власну авіацію та авіацію союзників через масовану атаку Росії по Україні.

"Масований ракетний удар авіації великої дальності РФ захопив всю територію України, включаючи регіони, що межують з Польщею. Удари були завдані маневреними ракетами типу "Шахед" та балістичними ракетами, випущеними з Чорноморського району", - додали у повідомленні.

  • Ввечері 31 травня та вночі 1 червня війська РФ атакували Україну ракетами та "шахедами": у Київській області працювала ППО, у Запоріжжі було чути вибухи, на Вінниччині виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Загалом під атакою опинилися енергооб'єкти у 5 областях.
Теги:
Україна
Польща
Війна з Росією
ракетний удар
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