"Це була довга та напружена ніч для нашої ППО": Польща про масовану атаку РФ по Україні
Оперативне командування Збройних сил Польщі відреагувало на нічну атаку Росії по Україні 1 червня та заявило про "довгу та напружену ніч" для їх систем ППО
Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.
"Це була довга, насичена ніч для всієї системи ППО у Польщі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що польські сили вночі підіймали у небо власну авіацію та авіацію союзників через масовану атаку Росії по Україні.
"Масований ракетний удар авіації великої дальності РФ захопив всю територію України, включаючи регіони, що межують з Польщею. Удари були завдані маневреними ракетами типу "Шахед" та балістичними ракетами, випущеними з Чорноморського району", - додали у повідомленні.
- Ввечері 31 травня та вночі 1 червня війська РФ атакували Україну ракетами та "шахедами": у Київській області працювала ППО, у Запоріжжі було чути вибухи, на Вінниччині виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Загалом під атакою опинилися енергооб'єкти у 5 областях.
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