"Це була довга та напружена ніч для нашої ППО": Польща про масовану атаку РФ по Україні

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Це була довга, насичена ніч для всієї системи ППО у Польщі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що польські сили вночі підіймали у небо власну авіацію та авіацію союзників через масовану атаку Росії по Україні.

"Масований ракетний удар авіації великої дальності РФ захопив всю територію України, включаючи регіони, що межують з Польщею. Удари були завдані маневреними ракетами типу "Шахед" та балістичними ракетами, випущеними з Чорноморського району", - додали у повідомленні.