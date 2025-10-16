Це гра слів: голова Громадської ліги "Україна-НАТО" про заяву Трампа щодо наступу ЗСУ

Про це в ефірі Еспресо сказав голова Громадської ліги"Україна-НАТО", військовослужбовець ЗСУ Сергій Джердж.

"Думаю, що це гра слів. Можливо, у Трампа були якісь зустрічі з генералами або з міністрами оборони, і він перейняв цю риторику про наступ і контрнаступ. Але для нас оборонна позиція є більш ощадливою щодо людських життів, солдатів і техніки, ніж наступальна позиція, яку сьогодні займає Росія, і від якої вона тільки втрачає. Вони втрачають фізично - людей і техніку, морально - тому, що не досягають жодного успіху. Зрештою Росія втрачає й на міжнародній арені, дедалі більше країн і компаній відмовляються від співпраці з нею", - наголосив Джердж.

За словами голови Громадської ліги "Україна-НАТО", як би важко нам сьогодні не було, час працює на нашу користь. Передача ракет Tomahawk має не лише військове, а й психологічне значення, оскільки посилення України деморалізує росіян і викликає в них страх перед можливістю застосування такої зброї.

"Я думаю, що нам дадуть небагато цих ракет, але ця високоточна зброя зрештою буде знекровлювати російську військову машину, а це - основне завдання нашої держави", - резюмував Джердж.