Це може бути гра в пас між союзниками по НАТО: Джиджора про передачу Україні далекобійної зброї

Таку думку в етері Еспресо висловив радник департаменту ЄС і НАТО МЗС України (2019-2021), президент Асоціації офіцерів резерву і ветеранів, віцепрезидент Об’єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО Володимир Джиджора.

"Складно зараз точно сказати, чи продовжується політична гра між Москвою і Вашингтоном за лаштунками. Те, що Німеччина вже озвучила готовність передати нам далекобійну зброю, - це також може бути частиною гри. Мовляв: дивіться, ми (США - ред.) поки що стримуємося, це не ми - це Німеччина. І в цій ситуації Німеччина може досягти для себе дуже багатьох політичних і геостратегічних цілей", - зауважив Джиджора.

За словами дипломата, йдеться про своєрідне звільнення від історичної провини, яку десятиліттями нав'язував Радянський Союз: мовляв, Німеччина завжди винна, бо вона породила нацизм. І тому, мовляв, "мовчіть, німці, - ви не маєте морального права". Нині ж Німеччина діє політично, аби відновити свою репутацію у світі.

"І це може бути також гра в пас між союзниками по НАТО - коли одні тиснуть політично й кажуть, що ми можемо це зробити, а інші роблять те, що мають зробити, - передають цю далекобійну зброю. Чи спрацює ця стратегія? Думаю, ми побачимо це вже найближчим часом", - додав Джиджора.