Це може бути гра в пас між союзниками по НАТО: Джиджора про передачу Україні далекобійної зброї
Передача Україні далекобійної зброї може бути частиною політичної гри між союзниками по НАТО. Німеччина, заявивши про готовність надати таке озброєння, ймовірно переслідує власні геостратегічні цілі - зокрема прагне відновити свою репутацію на міжнародній арені
Таку думку в етері Еспресо висловив радник департаменту ЄС і НАТО МЗС України (2019-2021), президент Асоціації офіцерів резерву і ветеранів, віцепрезидент Об’єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО Володимир Джиджора.
"Складно зараз точно сказати, чи продовжується політична гра між Москвою і Вашингтоном за лаштунками. Те, що Німеччина вже озвучила готовність передати нам далекобійну зброю, - це також може бути частиною гри. Мовляв: дивіться, ми (США - ред.) поки що стримуємося, це не ми - це Німеччина. І в цій ситуації Німеччина може досягти для себе дуже багатьох політичних і геостратегічних цілей", - зауважив Джиджора.
За словами дипломата, йдеться про своєрідне звільнення від історичної провини, яку десятиліттями нав'язував Радянський Союз: мовляв, Німеччина завжди винна, бо вона породила нацизм. І тому, мовляв, "мовчіть, німці, - ви не маєте морального права". Нині ж Німеччина діє політично, аби відновити свою репутацію у світі.
"І це може бути також гра в пас між союзниками по НАТО - коли одні тиснуть політично й кажуть, що ми можемо це зробити, а інші роблять те, що мають зробити, - передають цю далекобійну зброю. Чи спрацює ця стратегія? Думаю, ми побачимо це вже найближчим часом", - додав Джиджора.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна відіграватиме ключову роль у процесі закупівлі систем протиповітряної оборони Patriot у США для передачі Україні.
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