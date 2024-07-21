Це не останній такий удар, - історик Поліщук про ізраїльські F-35, що розбомбили НПЗ у Ємені
Історик, політичний оглядач Вадим Поліщук вважає, якщо хусити "не порозумнішають", то Ємену варто очікувати нових ударів від Ізраїлю
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Ця колючка хуситська - частина великого кактуса під назвою Іран. Тобто якщо взяти пінцети й починати щипати з кактуса ці колючки - це дуже-дуже багато часу буде і ще руки поколються. Тому треба виривати цей кактус цілком. Те, що позавчора вночі показав Ізраїль цим ударом по Ємену, він просто продемонстрував що може бути з Іраном, коли оця політика утримання Ізраїлю від відповіді, на яку Іран заслуговує останнім часом, дійде свого кінця. Якщо прийде Трамп, мені здається, що швидше настане такий час, може, і до демократів нарешті дійде", - розповів політичний оглядач.
Поліщук наголосив, що Ізраїль показує, як потрібно "розмовляти" з сусідніми країнами.
"Бачите, зараз командувач центрального командування Курило, здається, він етнічний українець, у нього терпець увірвався і він вже заявив, що досить нас вже тримати за руки, що це за війна така, коли нам не дають воювати нормально з сусідами. Ми бачимо - Ізраїль вдарив по єменському порту, а сьогодні британці й американці бомблять інший порт. І виглядає це в десятеро блідніше, щось вибухає, але не так ефектно. От Ізраїль продемонстрував, як треба розмовляти з сусідами. Ізраїльська розвідка кілька років працювала, щоб визначити банк цілей. Я думаю, що це не останній такий удар, якщо хусити до розуму не прийдуть. Судячи з їхніх заяв і що вони знову запустили ракету по Ізраїлі після цього удару, який перехопив ізраїльський комплекс "Хец-3", вони не збираються зупинятися", - підсумував історик.
- У ніч на 19 липня неподалік посольства США у Тель-Авіві пролунав вибух. Хусити вперше запустили бойовий дрон по території Ізраїлю. Загинув чоловік 50 років, на ім'я Євген Фердер. Чотири особи дістали легкі уламкові поранення.
- А вдень 20 липня по єменському порту Ходейда було завдано повітряних ударів. Зруйновано величезний паливний об'єкт.
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