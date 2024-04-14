"Це оголошення війни": президент Ізраїлю Герцог про атаку Ірану

Про це він заявив Sky News.

"Це схоже на справжню війну. Я маю на увазі, що це оголошення війни", - сказав Іцхак Герцог.

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За його словами, світові лідери повинні "дати зрозуміти" іранському режиму, що його поведінка "неприйнятна". Водночас він закликав уважніше дивитися на "явища під назвою Тегеран та Іран".