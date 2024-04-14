"Це оголошення війни": президент Ізраїлю Герцог про атаку Ірану
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог прокоментував атаку Ірану по країні та назвав це "оголошенням війни"
Про це він заявив Sky News.
"Це схоже на справжню війну. Я маю на увазі, що це оголошення війни", - сказав Іцхак Герцог.
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За його словами, світові лідери повинні "дати зрозуміти" іранському режиму, що його поведінка "неприйнятна". Водночас він закликав уважніше дивитися на "явища під назвою Тегеран та Іран".
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