Це питання не тільки України, - Подоляк про транспортування російської нафти "Дружбою"

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в етері Еспресо.

"Це питання не тільки України, це питання домовленості між Євросоюзом, Єврокомісією, Україною і Угорщиною, і Словачиною з одного боку. І тут, на мій погляд, набагато більш активнішою має бути позиція саме Європейської комісії чи Європейського Союзу, да, в цілому. Тому що не тільки Угорщина і Словаччина отримують нафтопродукти російські, а й інші країни, які купують там скраплений газ російський, не трубопровідний, зрозуміло, а скраплений газ. Отримують так само можливість купувати нафтопродукт російський і тому подібне. Це стосується не тільки, підкреслюю, Угорщини і Словаччини. Тобто, зрозуміло, що ми так законцентровані, от Угорщина робить одне, а Словаччина інше. Більше того, сьогодні міністр закордонних справ Словаччини говорить, що ми категорично не можемо відмовитись, тому що в нас немає інших джерел, нам вигідно купувати російський нафтопродукт чи російський газ і тому подібне", - сказав він.

Михайло Подоляк вважає, що Словаччина погодиться на відмову від російської нафти, якщо буде інше джерело постачання. Він вважає, що це питання правильної внутрішньої розмови у Європейському Союзі.

"І це, на мій погляд, безумовно, правильний тиск, який ті ж Сполучені Штати, а вони, до речі, говорять про те, що можуть замінити, замістити, я би так сказав, повністю російський газ американський, чи російську нафту американську. Крім того є ще північноєвропейський газ і нафта, є ще близькосхідна нафта там і газ, да, є ще там азійська азійський газ, є ще, наприклад, африканський нафтогаз і так далі. Ну тобто є багато можливостей. Питання в тому, що Європа не приймає відповідні рішення. Дивіться, сьогодні була проголошена заява про те, що Європа буде думати, як повністю заборонити російські енергоносії в 27-му році. Розумієте? Це не стосується тільки Угорщини, це стосується там низки країн у Європейському Союзі. І відповідно мені дуже симпатичний оцей тиск, який сьогодні Сполучені Штати пробують чинити на Європу щодо тієї чи іншої енергоспівпраці з Російською Федерацією. Отут треба визначитись. Перше, Росія має бути заборонена на території Європи. Я маю на увазі там енергосистема, культура і все інше, да? Тому що одне і інше тягне виправдання війни як такої. Друга складова, треба вводити безпосередньо санкції проти ключових реципієнтів російської нафти і газу. Це Китай, це Індія і так далі. Третє, треба диверсифікувати, тим більше, що на ринку є це все. І по ціні це буде нормально. Да, логістика, інфраструктура - тут є питання. Але я ж думаю, що, в принципі, питання безпеки завжди дорожче", - зазначив радник керівника Офісу президента України.