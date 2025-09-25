Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Це питання не тільки України, - Подоляк про транспортування російської нафти "Дружбою"

Марина Клюєва
25 вересня, 2025 четвер
13:28
Світ Михайло Подоляк

У питанні припинення транспортування російської нафти через територію України більш активною має бути позиції Євросоюзу

Зміст

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в етері Еспресо.

"Це питання не тільки України, це питання домовленості між Євросоюзом, Єврокомісією, Україною і Угорщиною, і Словачиною з одного боку. І тут, на мій погляд, набагато більш активнішою має бути позиція саме Європейської комісії чи Європейського Союзу, да, в цілому. Тому що не тільки Угорщина і Словаччина отримують нафтопродукти російські, а й інші країни, які купують там скраплений газ російський, не трубопровідний, зрозуміло, а скраплений газ. Отримують так само можливість купувати нафтопродукт російський і тому подібне. Це стосується не тільки, підкреслюю, Угорщини і Словаччини. Тобто, зрозуміло, що ми так законцентровані, от Угорщина робить одне, а Словаччина інше. Більше того, сьогодні міністр закордонних справ Словаччини говорить, що ми категорично не можемо відмовитись, тому що в нас немає інших джерел, нам вигідно купувати російський нафтопродукт чи російський газ і тому подібне", - сказав він.

Читайте також: Труба з минулого: як радянська підбита "Дружба" продовжує допомагати Кремлю впливати на Європу і фінансувати війну

Михайло Подоляк вважає, що Словаччина погодиться на відмову від російської нафти, якщо буде інше джерело постачання. Він вважає, що це питання правильної внутрішньої розмови у Європейському Союзі.

"І це, на мій погляд, безумовно, правильний тиск, який ті ж Сполучені Штати, а вони, до речі, говорять про те, що можуть замінити, замістити, я би так сказав, повністю російський газ американський, чи російську нафту американську. Крім того є ще північноєвропейський газ і нафта, є ще близькосхідна нафта там і газ, да, є ще там азійська азійський газ, є ще, наприклад, африканський нафтогаз і так далі. Ну тобто є багато можливостей. Питання в тому, що Європа не приймає відповідні рішення. Дивіться, сьогодні була проголошена заява про те, що Європа буде думати, як повністю заборонити російські енергоносії в 27-му році. Розумієте? Це не стосується тільки Угорщини, це стосується там низки країн у Європейському Союзі. І відповідно мені дуже симпатичний оцей тиск, який сьогодні Сполучені Штати пробують чинити на Європу щодо тієї чи іншої енергоспівпраці з Російською Федерацією. Отут треба визначитись. Перше, Росія має бути заборонена на території Європи. Я маю на увазі там енергосистема, культура і все інше, да? Тому що одне і інше тягне виправдання війни як такої. Друга складова, треба вводити безпосередньо санкції проти ключових реципієнтів російської нафти і газу. Це Китай, це Індія і так далі. Третє, треба диверсифікувати, тим більше, що на ринку є це все. І по ціні це буде нормально. Да, логістика, інфраструктура - тут є питання. Але я ж думаю, що, в принципі, питання безпеки завжди дорожче", - зазначив радник керівника Офісу президента України.

  • Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН наголосив, що країни НАТО, які купують російські нафту та газ, мають відмовитися від закупівлі енергоносіїв з РФ.
президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Автор Олексій Їжак
24 вересня, 2025 середа
Як нова Атлантична хартія між США та Британією вплине на світ та Україну
Прапор США
Автор Катерина Ганжа
17 вересня, 2025 середа
Батько вбитої біженки Ірини Заруцької прибув до США для прощання з донькою, - ДПСУ
вибух, ракетна атака
Автор Марія Науменко
24 вересня, 2025 середа
РФ вдарила двома "Іскандерами" по навчальному центру Сухопутних військ
OPINION
Вибори у Молдові і російська стратегія
13:43
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилося, через обстріли РФ у двох областях є знеструмлення: стан енергосистеми 25 вересня
13:30
Ексклюзив
Чому парламентські вибори у Молдові такі важливі для Росії та як вона хоче вплинути на їхній результат. Пояснюємо
13:29
Аналітика
ЗСУ, зброя
Яким є український вихід з глухого кута війни – що цього разу сказав і чого не сказав Залужний
13:19
Вийшов новий трейлер української науково-фантастичної трагікомедії "Ти – космос"
13:17
Сьогоднішнє продовження фарсу не варте уваги, - Порошенко прокоментував перенесення суду у "вугільній справі"
13:04
Володимир Зеленський
Російські чиновники повинні припинити війну або знайти бомбосховища, - Зеленський
12:36
заморозки
Ймовірні заморозки на ґрунті: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у вихідні
12:35
Інтерв’ю
Пятрас Ауштрявічюс
Ауштрявічюс: "Словаччина й Угорщина платять мільярди Росії – і ці гроші йдуть на війну"
12:32
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що готовий залишити посаду президента після закінчення війни
12:23
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Російські провокації відбуваються в країнах, які найбільше підтримують Україну, - дипломат Левченко
12:02
OPINION
Російські дрони над Європою: не маємо права хизуватись
11:47
НАБУ
У НАБУ заявили про обшуки в колишніх детективів, що нині є посадовцями Укрзалізниці. СБУ відреагувала
11:44
патріарх Кирил
У Росії запустили православний месенджер "Зосима": у ЦПД кажуть, що росіяни хочуть зблизити молодь і РПЦ
11:07
Росіяни просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині та на Дніпровщині, - DeepState
10:57
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зміна політики Трампа та яка "фантастична жінка" могла вплинути на погіршення його ставлення до Путіна. Акценти світових ЗМІ 25 вересня
10:49
Ексклюзив
КАБ-500 — коректована авіаційна бомба калібром 500 кілограмів
Складається враження, що росіяни готуються замінювати КАБи на ударні дрони, - воєнний оглядач Пехньо
10:39
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 25 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:38
СБУ затримала 23-річну жінку, яка допомагала росіянами готувати новий наступ на Харківщину
10:09
Владіслав Бленуцe
"Динамо" вирішило позбутись футболіста, у якого в соцмережах знайшли проросійський контент, - ЗМІ
10:01
Дональд Трамп
"Їм має бути соромно": Трамп поскаржився на технічні проблеми під час Генасамблеї ООН і вимагає негайного розслідування
10:00
OPINION
Що мали б зробити в Україні після допису Трампа
09:50
Ексклюзив
студент, студенти, бакалавр
Правозахисниця Денісова розповіла, як військовослужбовці можуть поєднувати навчання та службу
09:15
Потужний вибух стався у промзоні Свіндона у Великій Британії: поліція працює над евакуацією людей
08:46
вогонь, полум'я, пожежа
Партизан з російської армії спалив дві одиниці військової техніки РФ у районі Бердянська
08:41
сили ППО
Сили ППО знешкодили 150 зі 176 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:26
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 160 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 49 штурмів
08:16
Оновлено
Атака дронів: на Харківщині – є загиблий, на Вінниччині – влучання в обʼєкти енергетики
08:02
OPINION
Заява Трампа: Навіть зіпсований годинник може показувати правильний час
07:53
Ексклюзив
Сумихімпром
В Україні зупинені обидва підприємства з переробки титану, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
07:52
Су-34
Здійснював атаки по Запоріжжю: українські військові збили російський літак Су-34
07:28
Втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 940 військових, 38 артсистем і 2 бронемашини
07:05
Ford, форд
Ford відкличе понад 115 тис. автомобілів у США через дефект рульової колонки
06:43
На полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся п’ятий Саміт Міжнародної Кримської платформи: основні заяви
05:53
Оновлено
безпілотник, дрон
Аеропорт данського Ольборга закривали через дрони у повітряному просторі
05:25
Зеленський зустрівся із Рютте: говорили про розширення ініціативи PURL
00:32
Олександр Зінченко (на передньому плані), "Ноттінгем Форест"
Ліга Європи: результати та розклад матчів 1-го туру
00:23
Україна та Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин
00:02
Кріс Райт
США готові замістити постачання російського газу та нафти до Європи, - міністр енергетики Райт
2025, середа
24 вересня
22:38
віце-президент США Джей Ді Венс
"Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для їхньої країни", - Венс
