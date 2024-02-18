"Це в інтересах ЄС": президентка Грузії закликала не допустити монополії Росії у Чорному морі
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наголосила на необхідності не допустити того, щоб Росія стала винятковою силою в Чорному морі
Про це Зурабішвілі сказала під час дискусії в межах Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Укрінформ.
"Я думаю, що в інтересах Європейського Союзу і, звичайно, Грузії, з метою нашої безпеки та наших зв’язків з Європою, необхідно не допустити того, щоб Росія стала винятковою силою в Чорному морі, чого вона намагається досягти. І це важливо для майбутнього, а також для комунікацій, які будуть такими важливими у найближчі роки та десятиліття для безпеки транспортування енергії. Ми повинні цьому запобігти", - підкреслила президентка Грузії.
Вона також зазначила, що наразі головне - це безпека, і цю потребу в безпеці водночас повинен відчувати ЄС.
За словами Зурабішвілі, попереднє розширення ЄС фактично забезпечило додаткову безпеку для всього Євросоюзу.
"І наступне розширення, наше розширення, стане додатковим значенням безпеки для Європейського Союзу та для нас. Ось що таке солідарність і спільні цінності. І в нас є дуже важливе водночас безпекове питання, про яке ми мало говоримо - це Чорне море", - наголосила очільниця Грузії.
- Раніше Зурабішвілі заявила, що Росія не змогла зламати Україну та розпочала нову гібридну війну проти Грузії, у якій використовує всі форми та зброю.
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