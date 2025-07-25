"Це відбудеться": Трамп відповів, чи можлива зустріч Зеленського з Путіним за його участі

Про це повідомляє Clash Report.

Дональд Трамп відповів на запитання журналіста під час брифінгу, чи вважає він, що вдасться змусити російського диктатора Володимира Путіна до особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським за його участі.

"Це відбудеться, але це мало статися три місяці тому", - сказав американський президент.

Третій раунд перемовин між Україною та РФ пройшов у Стамбулі в середу, 23 липня, на якому українська сторона наполягала на прямих перемовинах між лідерами.

25 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков висловив сумніви щодо зустрічі Путіна і Зеленського до завершення серпня 2025 року.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 25 липня заявив, що має намір провести переговори з Володимиром Путіним та Дональдом Трампом, щоб дізнатися, чи готові вони до зустрічі.





