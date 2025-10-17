Це відчайдушна спроба Росії відсунути неминуче фіаско: Омелян про розмову Путіна з Трампом

Про це в ефірі Еспресо сказав майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України (2016-2019) Володимир Омелян.

"Це відчайдушна спроба Росії відсунути неминуче фіаско. Вони включили всі свої ресурси, традиційну балалайку і, можливо, це подіяло. Але не треба робити якихось поспішних висновків", - зазначив Омелян.

За словами політика, було багато різних версій, але Росія раптом заявила, що саме вони були ініціаторами розмови між Трампом та Путіним.

"Можливо, вони таким чином рятують Трампа, але, можливо, і це дійсно правда, що Путін, розуміючи неминучий фінал, оскільки США вже почали публічно заявляти, що включать увесь арсенал підтримки України, намагався цим дзвінком врятувати ситуацію. Але я переконаний, що глобально для нас нічого не зміниться. США залишатимуться нашим союзником", - наголосив Омелян.