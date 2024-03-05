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"Цілі Кремля залишаються незмінними": ISW проаналізував промову, в якій Медведєв назвав Україну Росією

5 березня, 2024 вiвторок
10:57
Світ Дмитро Медведєв

Промова заступника радбезу РФ Дмитра Медведєва, яку він виголосив 4 березня, свідчить про те, що територіальні цілі Кремля в Україні залишаються незмінними

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, Медведєв заявив, що територія по обидва береги Дніпра є російською, і назвав Україну Росією.

ISW звернув увагу на те, що на сьогодні під окупацією російських військ перебуває лівий берег Херсонської області, але Медведєв визначив усі території на лівому березі річки Дніпро та багато територій на правому березі як "невід’ємні" частини російських "стратегічних історичних кордонів".

Також аналітики акцентували на тому, що Медведєв виступав із лекцією на тлі гіпотетичної англомовної мапи Східної Європи, яку він публікував у своєму Telegram-каналі в липні 2022 року. На мапі зображені частини заходу України під контролем Угорщини, Польщі та Румунії. Це сприяє нещодавно відновленому кремлівському наративу про те, що східноєвропейські країни мають "територіальні суперечки" на заході України, зазначив ISW. Такі наративи спрямовані на те, щоб зіпсувати відносини України з її західними сусідами.

На мапі також показано, що Україна існує як окрема держава лише в межах Київської області, а решта сучасної української території позначена як частина Росії – далеко за межами територій, які зараз захоплені ворожими військами, і шматків чотирьох областей, які РФ окупувала.

"Той факт, що Медведєв повторно використав мапу 2022 року, підкреслює, що максималістські територіальні цілі Кремля залишаються незмінними від початку війни", – зазначили в ISW.

Також Медведєв згадав слова президента РФ Путіна про те, що кордони РФ ніде не закінчуються. Він заявив, що чим "могутнішою" є держава, тим "далі її стратегічні кордони виходять за межі її державних кордонів" і тим більшою є сфера "економічного, політичного та соціально-культурного впливу" держави. Аналітики вважають, що це може свідчити про те, що РФ не хоче залишати Україну в жодному вигляді.

"Існування української держави в Київській області — навіть після гіпотетичного врегулювання війни в Україні шляхом переговорів під керівництвом Росії — може бути тимчасовим і підлягати майбутнім нападам Росії", - зауважили в ISW.

Для РФ важливими є підпорядкування собі народу України, наголосили аналітики.

Також промова Медведєва може свідчити про наміри Кремля напасти на Польщу, Фінляндію, Румунію чи Молдову.

  • Наприкінці 2023 року Медведєв заявив про намір РФ захопити Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ.
  • А у січні Медведєв заявив, що приводом для війни є сам факт існування України, незалежно від політичного режиму в ній.
Теги:
Україна
Росія
Дмитро Медведєв
Війна з Росією
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