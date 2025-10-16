Ця ініціатива належить Трампу: дипломат Хандогій про розмову Путіна з президентом США перед зустріччю з Зеленським

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, колишній в.о. міністра закордонних справ України, президент Української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій.

"Ініціатива цієї розмови належить Трампу. Я не думаю, що Путін злякався тих заяв, які пролунали останніми днями, і раптом вирішив ініціювати розмову з Трампом. Це вкладається в рамки підходів, мовляв, Путіна якось вдасться переконати.

Трамп, навіть якщо й висловлює певне розчарування Путіним, все одно зрештою скаже: "Він же хороший хлопець, у мене з ним чудові стосунки, я зараз йому поясню — і він припинить цю війну". Тобто Трамп не усвідомлює, що Путін у такий спосіб війну не припинить. Єдиний шлях, який може змусити його це зробити, - це завалити Україну зброєю і продовжити військовий тиск на агресора", - наголосив Хандогій.

Дипломат також додав, це буде чергове "суворе попередження" з боку Трампа, і він сподівається, що воно вплине на Путіна.

"Трамп досі не зрозумів, що з Путіним уже немає про що говорити - треба діяти. Ось він черговий раз у цьому переконається і, ймовірно, продовжить реалізацію заяв, які пролунали з Вашингтона останніми днями", - зазначив Хандогій.