Ця ініціатива належить Трампу: дипломат Хандогій про розмову Путіна з президентом США перед зустріччю з Зеленським
Ініціатива нової розмови між Трампом і Путіним свідчить про спробу президента США вплинути на перебіг війни дипломатичними методами. Водночас така позиція демонструє наївне переконання, що особисті контакти можуть змінити агресивну політику Кремля. Реальність вимагає зовсім інших підходів
Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, колишній в.о. міністра закордонних справ України, президент Української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій.
"Ініціатива цієї розмови належить Трампу. Я не думаю, що Путін злякався тих заяв, які пролунали останніми днями, і раптом вирішив ініціювати розмову з Трампом. Це вкладається в рамки підходів, мовляв, Путіна якось вдасться переконати.
Трамп, навіть якщо й висловлює певне розчарування Путіним, все одно зрештою скаже: "Він же хороший хлопець, у мене з ним чудові стосунки, я зараз йому поясню — і він припинить цю війну". Тобто Трамп не усвідомлює, що Путін у такий спосіб війну не припинить. Єдиний шлях, який може змусити його це зробити, - це завалити Україну зброєю і продовжити військовий тиск на агресора", - наголосив Хандогій.
Дипломат також додав, це буде чергове "суворе попередження" з боку Трампа, і він сподівається, що воно вплине на Путіна.
"Трамп досі не зрозумів, що з Путіним уже немає про що говорити - треба діяти. Ось він черговий раз у цьому переконається і, ймовірно, продовжить реалізацію заяв, які пролунали з Вашингтона останніми днями", - зазначив Хандогій.
- У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп поговорить телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним напередодні візиту українського лідера Володимира Зеленського до Вашингтону.
