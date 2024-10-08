Туреччина оголосила про евакуацію своїх громадян з Лівану
У середу, 9 жовтня, Туреччина проведе евакуацію своїх громадян з Лівану на тлі погіршення безпекової ситуації
Про це повідомило міністерство закордонних справ Туреччини.
"Евакуація наших громадян, які подали заявки на виїзд з Лівану, відбудеться завтра, 9 жовтня, морським шляхом", - зазначили у відомстві.
Два кораблі ВМС Туреччини вирушать до Бейрута, щоб евакуювати приблизно 2000 громадян.
Згідно із заявою МЗС Туреччини, є ймовірність продовження евакуації у наступні дні залежно від потреби.
"Підготовка до забезпечення потреб наших громадян після їх прибуття до Туреччини завершена. Гуманітарна допомога з Туреччини також буде доставлена до Лівану евакуаційними суднами", - йдеться у повідомленні.
-
У суботу, 5 жовтня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав канадських громадян, які все ще перебувають в Лівані, записатися на евакуацію спеціальними рейсами, аби якнайшвидше покинути країну через погіршення безпекової ситуації.
-
Напередодні країни Євросоюзу закликали своїх громадян покинути Ліван на тлі початку наземного вторгнення Ізраїлю на територію країни з метою знищення "Хезболли".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41 Купівля 41Продаж 41.48
- EUR Купівля 45.05Продаж 45.74
- Актуальне
- Важливе