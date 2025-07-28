Туреччина підготує ґрунт для організації майданчика для мирних переговорів між Україною та РФ, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Ердоган у понеділок, 28 липня, заявив, що невдовзі в країні підготують ґрунт для організації майданчика для мирних переговорів між Україною та Росією
Про це Ердоган сказав після засідання Кабінету міністрів, цитує управління комунікації президента Туреччини у соцмережі Х.
"Як переговорний майданчик був створений в Стамбулі, так і в недалекому майбутньому мирний майданчик буде створений знову в Туреччині, і ця кривава війна закінчиться", - заявив Ердоган.
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Зазначимо, третій раунд перемовин між Україною та РФ пройшов у Стамбулі 23 липня. Українська сторона наполягала на прямих перемовинах між лідерами.
- 25 липня Ердоган заявив, що планує провести перемовини з лідерами Росії та США Володимиром Путіним і Дональдом Трампом і з'ясувати, чи хочуть вони зустрітися в Стамбулі. Він наголосив, що Туреччина готова бути платформою для діалогу, і що така зустріч могла б стати кроком до деескалації міжнародної напруги, зокрема у контексті війни в Україні.
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