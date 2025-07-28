Туреччина підготує ґрунт для організації майданчика для мирних переговорів між Україною та РФ, - Ердоган

Про це Ердоган сказав після засідання Кабінету міністрів, цитує управління комунікації президента Туреччини у соцмережі Х.

"Як переговорний майданчик був створений в Стамбулі, так і в недалекому майбутньому мирний майданчик буде створений знову в Туреччині, і ця кривава війна закінчиться", - заявив Ердоган.

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Зазначимо, третій раунд перемовин між Україною та РФ пройшов у Стамбулі 23 липня. Українська сторона наполягала на прямих перемовинах між лідерами.