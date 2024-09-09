Туреччина вперше за 13 років візьме участь у зустрічі міністрів Ліги арабських держав, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на турецькі офіційні джерела.

Туреччина, яка засудила Ізраїль у війні проти ХАМАСу в Газі та приєдналася до кроків, спрямованих на висунення Ізраїлю звинувачень у геноциді у Міжнародному суді, останніми роками мала хиткі зв’язки з Лігою арабських держав.

Попри те, що Анкара налагодила давні напружені відносини з Єгиптом, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Саудівською Аравією, Туреччина продовжує суперечки з іншими членами Ліги арабських держав, включаючи Сирію.

Після початку війни в секторі Газа Туреччина приєдналася до спільної контактної групи, сформованої на саміті Ліги арабських держав та Організації ісламського співробітництва (OIC), щоб домогтися припинення війни.

Турецьке джерело повідомило, що запрошення міністру закордонних справ Хакану Фідану відображає "зростаючий інтерес" до регіональної ролі Туреччини та покращення зв’язків з членами Ліги арабських держав, додавши, що Анкара хоче посилити інституційні зв’язки та співпрацю з групою.

Зв'язки Туреччини з членами Ліги арабських держав можуть сприяти "розв'язанню поточних регіональних проблем і конкретному майбутньому співробітництву", сказало джерело.

Востаннє Туреччина брала участь у зустрічі Ліги арабських держав, коли Ердоган, який тоді був прем’єр-міністром, виступав перед міністрами групи в Каїрі у 2011 році.