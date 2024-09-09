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Туреччина вперше за 13 років візьме участь у зустрічі міністрів Ліги арабських держав, - Reuters

Ксенія Золотова
9 вересня, 2024 понедiлок
16:26
Світ Туреччина . Посольство в Україні в Києві

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан візьме участь у міністерській зустрічі Ліги арабських держав у Каїрі 10 вересня вперше за 13 років. Йтиметься про війну в Газі та зв’язки з Лігою

Зміст

Про це повідомляє Reuters з посиланням на турецькі офіційні джерела.

Туреччина, яка засудила Ізраїль у війні проти ХАМАСу в Газі та приєдналася до кроків, спрямованих на висунення Ізраїлю звинувачень у геноциді у Міжнародному суді, останніми роками мала хиткі зв’язки з Лігою арабських держав.

Попри те, що Анкара налагодила давні напружені відносини з Єгиптом, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Саудівською Аравією, Туреччина продовжує суперечки з іншими членами Ліги арабських держав, включаючи Сирію.

Після початку війни в секторі Газа Туреччина приєдналася до спільної контактної групи, сформованої на саміті Ліги арабських держав та Організації ісламського співробітництва (OIC), щоб домогтися припинення війни.

Турецьке джерело повідомило, що запрошення міністру закордонних справ Хакану Фідану відображає "зростаючий інтерес" до регіональної ролі Туреччини та покращення зв’язків з членами Ліги арабських держав, додавши, що Анкара хоче посилити інституційні зв’язки та співпрацю з групою.

Зв'язки Туреччини з членами Ліги арабських держав можуть сприяти "розв'язанню поточних регіональних проблем і конкретному майбутньому співробітництву", сказало джерело.

Востаннє Туреччина брала участь у зустрічі Ліги арабських держав, коли Ердоган, який тоді був прем’єр-міністром, виступав перед міністрами групи в Каїрі у 2011 році.

  • Режим Асада заявив, що Ізраїль завдав 15 авіаударів по кількох містах Сирії, включаючи Дамаск, Хомс, Хаму і Тартус, унаслідок чого щонайменше 14 людей загинуло, 43 поранено.
Теги:
Ізраїль
Туреччина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Хамас
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