Туреччина заборонила месенджер Discord на території країни

Про це повідомляє Türkiye Today.

Відповідний крок був зроблений у той момент, коли Туреччина стежить за безпекою у соціальних мережах, особливо після повідомлень про те, що певні групи в Discord націлювали дітей на грумінг, шантаж і кіберзалякування.

"Деякі групи нібито використовували тег "901" у своїх іменах користувачів, щоб ідентифікувати себе, викликаючи тривогу серед чиновників і батьків", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадіра Уралоглу, на вихідних відбулися обговорення з міністерствами внутрішніх справ, юстиції та сім’ї, соціальних служб, щоб оцінити ризики, пов’язані з Discord.

"Ми не хочемо займати заборонну позицію, але ми без вагань будемо використовувати всі повноваження, необхідні для захисту нашої молоді", - заявив Уралоглу на початку тижня.