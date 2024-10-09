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Туреччина заборонила месенджер Discord на території країни

Катерина Єсікова
9 жовтня, 2024 середа
06:47
Світ

У середу, 9 жовтня, влада Туреччини ввела обмеження на доступ до платформи Discord після триваючих дискусій про роль месенджера в онлайн-залякуваннях неповнолітніх

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Про це повідомляє Türkiye Today.

Відповідний крок був зроблений у той момент, коли Туреччина стежить за безпекою у соціальних мережах, особливо після повідомлень про те, що певні групи в Discord націлювали дітей на грумінг, шантаж і кіберзалякування.

"Деякі групи нібито використовували тег "901" у своїх іменах користувачів, щоб ідентифікувати себе, викликаючи тривогу серед чиновників і батьків", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадіра Уралоглу, на вихідних відбулися обговорення з міністерствами внутрішніх справ, юстиції та сім’ї, соціальних служб, щоб оцінити ризики, пов’язані з Discord. 

"Ми не хочемо займати заборонну позицію, але ми без вагань будемо використовувати всі повноваження, необхідні для захисту нашої молоді", - заявив Уралоглу на початку тижня.

  • За день до цього на території Росії також заблокували месенджер Discord. Там заявили про нібито порушення вимог законодавства. 
Теги:
Туреччина
Технології
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