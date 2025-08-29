Туреччина закрила повітряний простір для Ізраїлю та заборонила ізраїльським суднам заходити до своїх портів
У п'ятницю, 29 серпня, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан оголосив, що країна заборонила ізраїльським суднам заходити до своїх портів, а турецьким суднам — до ізраїльських. Також Туреччина ввела обмеження на вхід літаків Ізраїлю до свого повітряного простору
Про це пише Reuters.
"Ми повністю припинили торгівлю з Ізраїлем, закрили наші порти для ізраїльських суден і не дозволяємо турецьким суднам заходити в ізраїльські порти", – заявив Фідан на позачерговій сесії парламенту, присвяченій атакам Ізраїлю на Газу.
Він також додав, що Туреччина не дозволяє контейнеровозам, що перевозять зброю та боєприпаси до Ізраїлю, заходити в турецькі порти, а літакам – входити в турецький повітряний простір.
Джерела Reuters повідомили минулого тижня, що турецькі порти також почали неофіційно вимагати від судноплавних агентів надавати листи, в яких заявляється, що судна не пов'язані з Ізраїлем і не перевозять військові або небезпечні вантажі, призначені для цієї країни.
