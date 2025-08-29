Туреччина закрила повітряний простір для Ізраїлю та заборонила ізраїльським суднам заходити до своїх портів

Про це пише Reuters.

"Ми повністю припинили торгівлю з Ізраїлем, закрили наші порти для ізраїльських суден і не дозволяємо турецьким суднам заходити в ізраїльські порти", – заявив Фідан на позачерговій сесії парламенту, присвяченій атакам Ізраїлю на Газу.

Він також додав, що Туреччина не дозволяє контейнеровозам, що перевозять зброю та боєприпаси до Ізраїлю, заходити в турецькі порти, а літакам – входити в турецький повітряний простір.

Джерела Reuters повідомили минулого тижня, що турецькі порти також почали неофіційно вимагати від судноплавних агентів надавати листи, в яких заявляється, що судна не пов'язані з Ізраїлем і не перевозять військові або небезпечні вантажі, призначені для цієї країни.