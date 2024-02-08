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Ексклюзив

"Туск може використати це проти Дуди": політолог Магда про коментар щодо "закінчення війни Трампом за 24 години"

8 лютого, 2024 четвер
18:42
Світ Дональд Туск

Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда прокоментував заяву президента Польщі Анджея Дуди про те, що Дональд Трамп, у разі перемоги на президентських виборах, закінчить війну в Україні за 24 години

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Дуда посідає посаду президента, отримує гроші з польського бюджету. Можливо, висловлюючись, він забув про місто Вроцлав, чи інші міста, це складно зрозуміти. Політики часто говорять дурниці чи помиляються через те, що відчувають певні складнощі саме в той момент", - зазначив Магда.

За його словами, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск намагатиметься використати проти Дуди ці висловлювання.

"Він вже активно апелював до Рональда Рейгана, сенаторів, конгресменів і республіканців, це факт. Туск у цьому питанні людина досвідчена, з п'ятирічним досвідом роботи на чолі Європейської Ради. Звичайно, він буде це використовувати", - додав він.

Сьогодні в Польщі триває політична криза і публічне протистояння між президентом Дудою і прем’єр-міністром Польщі Туском, зазначив політолог.

"У них є рівень особистого несприйняття, хоча вони між собою, начебто, формально спілкуються. Дуда робить певні помилки, які швидко транслюються, бо триває політичне життя. Дуда зараз перебуває на другій президентській каденції. Складно уявити, що після її завершення у 2025 р. він очолить якусь вагому посаду", - каже Магда.

Наявність українського питання в американському політичному порядку денному обертається проти нас, на жаль. Трамп грає у свою гру, і це абсолютно очевидно, додав він.

  • 16 липня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що міг би змусити президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним протягом 24 годин після повернення до Білого дому.
  • 7 лютого 2024 року, президент Польщі Анджей Дуда сказав, що не відкидає можливості того, що Дональд Трамп може "припинити війну в Україні за 24 години", якщо переможе у виборах на пост президента США.

 
Теги:
Україна
Росія
Польща
Дональд Туск
Дональд Трамп
Анджей Дуда
США
Світ про Україну
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