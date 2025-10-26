Туск: Зеленський сказав мені, що Україна готова воювати ще два-три роки

Про це він заявив в інтерв'ю The Times.

"Я не маю сумнівів, що Україна виживе як незалежна держава, – зазначив Туск. - Зараз головне питання – скільки жертв буде. Президент Зеленський сказав мені (у четвер - ред.), що сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще два-три роки".

Крім того, польський прем'єр зауважив, що Київ занепокоєний можливими наслідками тривалої війни для економіки та населення країни.

Водночас Туск оцінив, що Росія переживає серйозні економічні труднощі, однак застеріг Захід від надмірного оптимізму.

"У росіян справді серйозні економічні проблеми, - підкреслив він. - Чи означає це, що ми можемо сказати, що виграємо? Абсолютно ні. (Росіяни – ред.) мають одну велику перевагу над Заходом, а особливо над Європою: вони готові до боротьби (…) під час війни це абсолютно ключове питання. (…) Немає шансів на перемогу, якщо ти не готовий воювати або хоча б чимось пожертвувати".