Туск звинуватив Фіцо у "проросійській риториці" щодо військової допомоги Україні
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив словацького прем'єра Роберта Фіцо через "проросійську" критику військової допомоги Україні
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що під час зустрічі Вишеградської четвірки Фіцо заявив, що військова допомога для України продовжила дворічну війну і що Європейський Союз замість цього повинен сприяти переговорам про припинення конфлікту.
"Вгадай, Роберте, де був би кордон між Росією та Україною без нашої допомоги. Я думаю, що це набагато цікавіше питання", - сказав Туск.
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Його відповідь зруйнувала початкові спроби інших посадовців зберігати гармонію та рекламувати спільні позиції щодо сільського господарства. У той час як Туск і Фіала підтримували Україну, Фіцо разом з угорським прем'єром Орбаном критикували санкції, спрямовані проти Росії.
- У вівторок, 27 лютого, у Празі відбулася зустріч очільників урядів країн Вишеградської четвірки (V4) - Чехії, Польщі, Словаччини та Угорщини. Під час саміту, зокрема, говорили про війну в Україні.
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