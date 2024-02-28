Туск звинуватив Фіцо у "проросійській риториці" щодо військової допомоги Україні

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що під час зустрічі Вишеградської четвірки Фіцо заявив, що військова допомога для України продовжила дворічну війну і що Європейський Союз замість цього повинен сприяти переговорам про припинення конфлікту.

"Вгадай, Роберте, де був би кордон між Росією та Україною без нашої допомоги. Я думаю, що це набагато цікавіше питання", - сказав Туск.

Читайте також: Публічна суперечка через війну в Україні й запевнення в подальшій співпраці: підсумки саміту Вишеградської четвірки.

Його відповідь зруйнувала початкові спроби інших посадовців зберігати гармонію та рекламувати спільні позиції щодо сільського господарства. У той час як Туск і Фіала підтримували Україну, Фіцо разом з угорським прем'єром Орбаном критикували санкції, спрямовані проти Росії.