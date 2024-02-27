Публічна суперечка через війну в Україні й запевнення в подальшій співпраці: підсумки саміту Вишеградської четвірки

Про це повідомляють Telex та Idnes.

Зокрема, на пресконференції після зустрічі прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що очільники урядів "згодні з тим, що російська агресія є грубим порушенням міжнародного права і що Україна заслуговує на допомогу".

"Ми розходимося щодо того, як має виглядати ця допомога", - сказав він.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан щодо цього прокоментував: "Різниця в наших поглядах полягає в тому, як ми можемо допомогти Україні".

""Вишеград" живий, ми готові продовжувати співпрацю", - Орбан заявив, що країни і надалі співпрацюватимуть. Щоправда, зазначають місцеві журналісти, політики не мають згоди в оцінці війни Росії в Україні.

Очільник уряду Польщі Дональд Туск переконаний: "Правда полягає в тому, що Путін є військовим злочинцем". Та наголосив, що місця для переговорів, хто агресор, а хто жертва, немає.

"Щодо провини у війні, це вирішується після війни", - заперечив Орбан.

За словами прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, негайне припинення вогню створює простір для мирних переговорів.

"Так, у нас різні думки щодо деяких речей. Я не вірю у військове вирішення конфлікту в Україні. Але колись війна закінчиться, а V4 залишиться", - сказав він після зустрічі.

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Також на саміті Орбан вкотре сказав, що в інтересах Угорщини і "найважливіше питання національної безпеки - не мати спільного кордону з Росією, тому що у нас про це погані спогади".

Польський прем'єр вважає стратегічним завданням перегляд спільної аграрної політики, а також поставив би на нову основу угоду про зону вільної торгівлі з Україною, оскільки це також загрожує їхній власній економіці. Туск зазначив, що ситуація з V4 ускладнилася, але вони повинні працювати, щоб мати хоча б частину питань на спільному порядку денному.

Роберт Фіцо заявив, що це був один із найважливіших самітів V4 для нього. Він сказав, наче може здатися, що V4 ослабла через різне сприйняття питання України, але, на його думку, це не так, і слід зосередитися на тому, що буде, коли закінчиться війна, яку роль може відіграти Вишеградська четвірка в регіональній політиці.