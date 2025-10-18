"Твоя мама обрала": як прессекретарка Трампа Левітт відповіла на запитання про те, чому зустріч з Путіним буде у Будапешті, де 94-го Україну позбавили ядерного арсеналу

Журналістів зацікавило: "Чому саме Будапешт?".

Адже столиця Угорщини була місцем підписання Будапештського меморандуму 1994 року, за яким Україна відмовилася від тисяч одиниць ядерної зброї, які вона успадкувала після розпаду Радянського Союзу, в обмін на гарантії того, що Росія поважатиме територіальну цілісність України. "Путін порушив цю обіцянку своїм вторгненням та анексією Криму у 2014 році, своїм десятирічним військовим наступом на Донбас, а потім своїм повномасштабним вторгненням у 2022 році. Він продовжує вбивати українських мирних жителів у їхніх будинках й донині за допомогою регулярних атак безпілотників та ракет", - нагадує HuffPost.

З огляду на все це, урядовий кореспондент HuffPost запитав Білий дім: "Хто обрав Будапешт?"

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт відповіла за кілька хвилин: "Твоя мама обрала".

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг через хвилину додав набагато лаконічніше: "Твоя мама".

Після того, як HuffPost запитав Левітт, чи вважає вона свою відповідь смішною, та відповіла:

"Мені смішно, що ти насправді вважаєш себе журналістом. Ти - ультралівий халтурник, якого ніхто не сприймає серйозно, включаючи твоїх колег у ЗМІ, вони просто не кажуть тобі цього в обличчя. Припини писати мені свої нещирі, упереджені та дурні питання".

Втім редакція та автори HuffPost, як вони запевняють, не відмовляться від того аби задавати американській владі незручні запитання. "Ми продовжуватимемо ставити питання речникам Трампа, особливо ті, на які вони не хочуть відповідати. Шкільні цькування нас не зупинять", - наголосило видання.