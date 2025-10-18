Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ "Твоя мама обрала": як прессекретарка Трампа Левітт відповіла на запитання про те, чому зустріч з Путіним буде у Будапешті, де 94-го Україну позбавили ядерного арсеналу

"Твоя мама обрала": як прессекретарка Трампа Левітт відповіла на запитання про те, чому зустріч з Путіним буде у Будапешті, де 94-го Україну позбавили ядерного арсеналу

Анатолій Буряк
18 жовтня, 2025 субота
21:40
Світ Речниця президентської адміністрації США Керолайн Левітт

Після того, як президент Дональд Трамп анонсував чергову зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, цього разу в Будапешті, редакція американського порталу HuffPost зв'язався з його головною речницею у Білому домі

Зміст

Журналістів зацікавило: "Чому саме Будапешт?".

Адже столиця Угорщини була місцем підписання Будапештського меморандуму 1994 року, за яким Україна відмовилася від тисяч одиниць ядерної зброї, які вона успадкувала після розпаду Радянського Союзу, в обмін на гарантії того, що Росія поважатиме територіальну цілісність України. "Путін порушив цю обіцянку своїм вторгненням та анексією Криму у 2014 році, своїм десятирічним військовим наступом на Донбас, а потім своїм повномасштабним вторгненням у 2022 році. Він продовжує вбивати українських мирних жителів у їхніх будинках й донині за допомогою регулярних атак безпілотників та ракет", - нагадує HuffPost.

З огляду на все це, урядовий кореспондент HuffPost запитав Білий дім: "Хто обрав Будапешт?"

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт відповіла за кілька хвилин: "Твоя мама обрала".

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг через хвилину додав набагато лаконічніше: "Твоя мама".

Після того, як HuffPost запитав Левітт, чи вважає вона свою відповідь смішною, та відповіла:

"Мені смішно, що ти насправді вважаєш себе журналістом. Ти - ультралівий халтурник, якого ніхто не сприймає серйозно, включаючи твоїх колег у ЗМІ, вони просто не кажуть тобі цього в обличчя. Припини писати мені свої нещирі, упереджені та дурні питання".

Втім редакція та автори HuffPost, як вони запевняють, не відмовляться від того аби задавати американській владі незручні запитання. "Ми продовжуватимемо ставити питання речникам Трампа, особливо ті, на які вони не хочуть відповідати. Шкільні цькування нас не зупинять", - наголосило видання.

  • 16 жовтня Трамп спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним та запросив його на зустріч до Будапешту, той попередньо погодився.
  • 17 жовтня Білому домі у п’ятницю відбулася зустріч Зеленського з Трампом, на якій ключовим питанням перемовин стали методи подальшого тиску на Росію для досягнення миру.
  • Проте очікуваної домовленості про надання Україні американськиїх далекобійних ракет "Томагавк" на зустрічі у Вашингтоні не було досягнуто. Як наголосив Трамп, спершу він знову хотів би поспілкуватися з Путіним.
  • На додачу Трамп запропонував "заморозити" війну по нинішній лінії фронту.
Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
скандал
ядерна зброя
Угорщина
Будапештський меморандум
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Росія - США
Дипломатія
Читайте також:
Автор Вадим Денисенко
18 жовтня, 2025 субота
Зустріч Трампа і Зеленського. Чи можливе закінчення війни?
погода, опади, дощь
Автор Марія Науменко
17 жовтня, 2025 п'ятниця
Різке похолодання, дощі, а подекуди можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
Кріштіану Роналду
Автор Дмитро Марценишин
17 жовтня, 2025 п'ятниця
Forbes оприлюднив новий рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. Хто лідирує
Київ
+8.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 48.41
    Продаж 49.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
18 жовтня
22:46
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 18 жовтня: напрямки руху
22:44
Трамп та Керолайн Левітт на борту президентського лайнера
Чому Трамп пропонує "заморозити" російсько-українську війну: що каже речниця Білого дому
22:40
Оновлено
РФ вперше завдала удару КАБом по місту Лозова на Харківщині: 6 людей постраждали
22:38
Ексклюзив
Віталій Портников
Мирної угоди між Україною та РФ не буде ще довго, - Портников
22:33
Від початку доби на фронті відбулося 116 боїв, найгарячіше - на Покровському напрямку
22:17
У Черкасах дві церкви досі залишаються під контролем Московського патріархату, - капелан
21:17
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
У різних містах США стартували тисячі мітингів "No Kings" проти політики Трампа
20:51
Наслідки шторму на Алясці
Західна Аляска оговтується після потужного шторму "Халонг": триває завершення евакуації та оцінка збитків
20:12
Кабмін створив Координаційний центр інженерного захисту, що займеться захистом інфраструктури від російських обстрілів
20:05
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Динамо" вп'яте втратило перемогу, цього разу у поєдинку з "Зорею", "Кривбас"розбив "Рух" та очолив турнірну таблицю, а "Шахтар" не впорався з "Поліссям". Результати й розклад матчів 9-го туру УПЛ
20:03
OPINION
Про спадок УПА
19:28
Вбитий у Дубліні вихідцем з Сомалі українець Вадим Давиденко
Мріяв займатися кібербезпекою та допомагати Україні: ким був вбитий сомалійцем в Ірландії український юнак Вадим Давиденко
19:25
Ексклюзив
ЗАЕС
Запорізьку АЕС можуть під'єднати до української та російської енергосистеми одночасно, - ексміністр Плачков
18:49
На борту китайського авіалайнера загорівся павербанк, що знаходився в особистих речах пасажирів
На борту Air China загорівся павербанк: літак екстрено посадили в Шанхаї
18:47
Ексклюзив
Ігор Айзенберг
Шатдаун у США, скоріше за все, буде рекордним, - професор Айзенберг
18:32
Дональд Трамп і Кім Чен Ин
Трамп знову прагне зустрічі з Кім Чен Ином — у США обговорюють можливий саміт в Азії
18:16
затонулий підводний човен
Росія планує підняти з дна арктичних морів затонулі атомні підводні човни: кошти заклали у бюджет РФ на 2026
18:06
OPINION
Ми не маємо судового механізму встановлення істини
17:52
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
Якщо "томагавки" будуть обслуговувати американці, це стане по-суті прямою участю США у війні, - військовий експерт Снєгирьов
17:48
світло
На Дніпровщині, Полтавщині, Харківщині, Кропивниччині задіяли екстренні відключення електроенергії, на Чернігівщині світло вимикають погодинно
17:06
"Громадська платформа". Фото з відкритих джерел
У Варшаві спробували підпалити офіс "Громадянської платформи"
16:51
Огляд
панорама Києва
Ціни на житло в Києві різняться втричі, залежно від району: де найдешевші квартири з ремонтом
16:41
Інтерв’ю
Французький режисер Бертран Норман: Українці показують справжню ціну миру
16:32
Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц
Мерц: візит до Вашингтону не був таким, на який сподівався Зеленський, й тому Україна потребуватиме ще більшої допомоги від Європи
16:12
президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Стармер запропонував створити план Трампа для України і Росії за аналогією з його планом для Ізраїлю та Сектора Гази, - Axios
16:02
OPINION
Відкинути очікування. Не буде остаточного миру
15:25
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп вважає, що розставив капкан: Чаленко про зустріч у Будапешті
15:08
МВФ
МВФ вимагає від НБУ девальвувати гривню, - Bloomberg
14:49
OpenAI
ChatGPT запустить нову функцію "для дорослих"
14:37
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Відстрочку для батьків дітей з інвалідністю відтепер можна оформити у "Резерв+"
14:04
OPINION
Підстави для російських військових ультиматумів відсутні
13:58
Служба зовнішньої розвідки: РФ активно вербує "одноразових" шпигунів у країнах Європи
13:53
Ексклюзив
Грузія, біля будівлі парламенту
Революція в Грузії неможлива через недовіру суспільства до організаторів, - експерт-міжнародник Іналішвілі
13:22
Громадянин Латвії Александр Вабікс, що накинувся у Латвії на україномовну родину
"Допоки твоя дитина не отримала ушкодження!" У Швейцарії російськомовний вимагав від україномовної родини вийти з вагона потяга й поліз битися
13:03
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними дронами: у Запоріжжі є влучання по закладу освіти, в Полтаві горів склад продуктів
12:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп передумав надавати Україні "томагавки" після розмови з Путіним, а Європа обіцяє посилити тиск на Росію, аби примусити її до миру. Акценти світових ЗМІ 18 жовтня
12:45
Ексклюзив
мобілізація
Освіта не може бути способом уникнути мобілізації, — заступник глави Міносвіти Трофименко
12:43
ЗАЕС
На Запорізькій АЕС розпочали ремонт двох ліній електропередачі після місячного відключення, - МАГАТЕ
12:41
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Не вірю, що російські військові готові до ширшого конфлікту з НАТО, - екскерівник ЦРУ Данненберг
12:31
Ексклюзив
вибори
Вибори в Україні можливі лише після завершення воєнного стану, - нардепка Савчук
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV