В Алабамі вперше ув'язненого стратили з використанням азоту, в ООН відреагували

Про це повідомляє BBC.

У четвер, 25 січня, Кеннет Юджин Сміт, засуджений у 1989 році за вбивство дружини проповідника Елізабет Сеннетт, яке було скоєно на замовлення, був страчений у державній в'язниці в Атморе, штат Алабама.

Процес страти розпочався о 19:53 за місцевим часом, а через пів години, о 20:25, Сміт був оголошений мертвим.

Останніми словами Сміта були, згідно з повідомленням медіапулу, такі: "Сьогодні вночі Алабама змусила людство зробити крок назад. Я йду з любов'ю, миром і світлом. Дякую вам за підтримку. Люблю вас усіх".

За словами журналістів, він також зробив знак мовою жестів "Я люблю вас".

У своїй заяві команда адвокатів Сміта заявила, що "глибоко засмучена" його стратою, зазначивши, що присяжні у його справі проголосували за збереження йому життя, але суддя скасував їхнє рішення.

Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Турк заявив, що у нього є "серйозні побоювання, що цей новий і неперевірений метод удушення газом азоту може бути прирівняний до катувань або жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження".

Вдихання чистого газу азоту перекриває доступ кисню до мозку. За даними Інформаційного центру зі смертної кари, ця процедура ніколи раніше не застосовувалася під час страти.

Влада Алабами заявила в попередньому судовому поданні, що очікувала, що Сміт знепритомніє протягом декількох секунд і помре за лічені хвилини.

Представники влади штату натомість заявили, що страта пройшла за планом.

Джон Хемм, комісар Департаменту виконання покарань Алабами, сказав: "Здавалося, що Сміт затримував дихання так довго, як тільки міг".

"Він трохи боровся з наручниками, але були помітні деякі мимовільні рухи та деяке ненормальне дихання, - заявив Хемм на брифінгу після страти. - Це все було очікувано і входило до побічних ефектів, які ми спостерігали або досліджували за азотної гіпоксії".

У п'ятницю на пресконференції генеральний прокурор Алабами Стів Маршалл заявив, що очікує, що цей метод буде використовуватися в майбутньому й у інших штатах.