В Ірані стратили чотирьох людей, яких звинуватили у зв'язках з ізраїльською розвідкою, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

"Чотири члени диверсійної групи, пов'язаної з сіоністським режимом, які вчинили масштабні дії проти безпеки країни під керівництвом офіцерів "Моссаду", були страчені сьогодні вранці відповідно до законних процедур", - йдеться в повідомленні інформаційного агентства Mizan, пов'язаного з судовою владою Ірану.

Згідно з даними іранських ЗМІ, вони були головними обвинуваченими в судовому процесі, у якому фігурували десять осіб. Іранське інформагентство Irna повідомило, що деякі чоловіки зізналися нібито у своїй співпраці з офіцером Моссаду в Туреччині.