В Ірані стратили чотирьох людей, яких звинуватили у зв'язках з ізраїльською розвідкою, - Reuters
У п’ятницю, 29 грудня, Іран стратив чотирьох людей, зокрема жінку. Їх звинуватили у зв’язках із ізраїльською розвідувальною службою "Моссад"
Про це повідомляє Reuters.
"Чотири члени диверсійної групи, пов'язаної з сіоністським режимом, які вчинили масштабні дії проти безпеки країни під керівництвом офіцерів "Моссаду", були страчені сьогодні вранці відповідно до законних процедур", - йдеться в повідомленні інформаційного агентства Mizan, пов'язаного з судовою владою Ірану.
Згідно з даними іранських ЗМІ, вони були головними обвинуваченими в судовому процесі, у якому фігурували десять осіб. Іранське інформагентство Irna повідомило, що деякі чоловіки зізналися нібито у своїй співпраці з офіцером Моссаду в Туреччині.
- Раніше у МАГАТЕ заявили, що Іран збільшив виробництво високозбагаченого урану, кількість якого буде достатньою для виробництва ядерної зброї.
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