У Берліні заборонили використання прапорів Росії та України 8-9 травня
Поліція Берліну заборонила використання прапорів Росії та України на масових заходах 8-9 травня біля радянських меморіалів
Про це повідомляє поліція Берліну.
"Акт пам’яті та поваги до цих меморіалів і монументів має зберігатися також на тлі російсько-української війни, яка триває. У Берліні, особливо з огляду на символічну дату, ця війна не повинна перерости в конфлікти чи суперечки, які виходять за межі демократичного дискурсу", - йдеться у повідомленні поліції.
Німецькі правоохоронці заборонили біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде, а також їх найближчих околицях використання:
- прапорів Росії та України;
- георгіївських стрічок;
- демонстрацію уніформи або її частин у зміненому вигляді.
Також заборонено грати маршові або військові пісні та робити вигуки, які "через нинішню ситуацію можуть потурати, прославляти чи звеличувати війну в Україні".
З цього положення виключено ветеранів Другої світової війни, дипломатів і представників делегацій держав, які братимуть участь у пам'ятних заходах від країн, які безпосередньо брали участь у визволенні Німеччини.
- 7 травня повідомлялось, що литовська поліція посилить патрулювання напередодні 9 травня, так званого Дня перемоги, який святкує частина російської громади.
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