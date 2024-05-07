У Берліні заборонили використання прапорів Росії та України 8-9 травня

Про це повідомляє поліція Берліну.

"Акт пам’яті та поваги до цих меморіалів і монументів має зберігатися також на тлі російсько-української війни, яка триває. У Берліні, особливо з огляду на символічну дату, ця війна не повинна перерости в конфлікти чи суперечки, які виходять за межі демократичного дискурсу", - йдеться у повідомленні поліції.

Німецькі правоохоронці заборонили біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде, а також їх найближчих околицях використання:

прапорів Росії та України;

георгіївських стрічок;

демонстрацію уніформи або її частин у зміненому вигляді.

Також заборонено грати маршові або військові пісні та робити вигуки, які "через нинішню ситуацію можуть потурати, прославляти чи звеличувати війну в Україні".

З цього положення виключено ветеранів Другої світової війни, дипломатів і представників делегацій держав, які братимуть участь у пам'ятних заходах від країн, які безпосередньо брали участь у визволенні Німеччини.