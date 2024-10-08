У Білому домі назвали підтримку України важливою частиною візиту Байдена до Німеччини
Питання підтримки України в її здатності оборонятися від агресії РФ буде важливою частиною візиту президента США Джо Байдена до Німеччини 10-13 жовтня
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу 7 жовтня, пише Голос Америки.
"Цей візит підкреслить глибоку відданість та рішучу підтримку трансатлантичній безпеці. Говорячи про Україну та українську самооборону - це буде важливою частиною цього візиту: продовження цієї підтримки, продовження всіх можливих дій, щоб зупинити російську агресію", - сказала Жан-П'єр.
За її словами, частину розмов у Німеччині присвятять також "продовженню внесків у виконання зобов'язань НАТО".
"Ви бачили лідерство президента (Джо Байдена, - ред.) щодо України, і що він зміг зробити, аби зміцнити НАТО, щоб понад 50 країн підтримали Україну в боротьбі з цією агресією Росії. І тому це, звісно, буде великою частиною цієї поїздки", - зазначила речниця Білого дому.
Крім того, Жан-П'єр додала, що цей візит стане також "потужним символом партнерства США та Німеччини... щодо найгостріших викликів світу, щоб забезпечити людям усі можливості для безпеки і процвітання".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.48
- EUR Купівля 45.07Продаж 45.77
- Актуальне
- Важливе