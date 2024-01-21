У Білому домі порадили Кім Чен Ину зосередитися на прогодуванні народу КНДР, а не на нарощенні армії

Про це він заявив під час брифінгу у Білому домі.

"Кім Чен Ину слід більше зосередитися на тому, щоб нагодувати свій народ, ніж на придбанні передових військових можливостей", - сказав Кірбі.

Він також зазначив, що суспільству треба більш серйозно ставитися до загроз із боку Північної Кореї.

"Ви повинні серйозно сприймати таку риторику людини, яка керує режимом, що продовжує розвивати передовий військовий потенціал, у тому числі ядерний", - наголосив представник Білого дому.

Кірбі зазначив, що США роблять усе, щоб спробувати усунути ці загрози з боку КНДР.

Напередодні Кім Чен Ин заявив про необхідність переглянути конституцію та визначити в документі Південну Корею як ворожу країну №1, а також вписати туди зобов’язання про повну окупацію в разі війни.

А після того, як Пхеньян заявив про випробування підводної системи ядерної зброї, США закликали Північну Корею утриматися від подальших провокаційних дій і повернутися до діалогу.



