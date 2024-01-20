У США закликали КНДР утриматися від провокацій після заяви про випробування підводного човна з ядерною зброєю

Про це інформує Yonhap.

"Ми закликаємо КНДР утриматися від подальших провокаційних, дестабілізаційних дій і повернутися до дипломатії. Зокрема, ми закликаємо КНДР узяти участь у предметних дискусіях щодо визначення шляхів управління військовими ризиками та створення тривалого миру на Корейському півострові", - сказав речник Держдепу США.

Водночас він наголосив, що США не мають ворожих намірів щодо Північної Кореї.

Коментуючи випробування зброї КНДР, координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що США підтримують контакти з Південною Кореєю.

"Ми підтримуємо зв'язок з нашими південнокорейськими партнерами, щоб дізнатися, яку інформацію вони можуть мати з цього приводу. Тому я не можу підтвердити заяви Північної Кореї", - додав Кірбі.

Чиновник також зазначив, що якщо Пхеньян дійсно випробував заявлену зброю, це підкреслює постійні провокації північнокорейського режиму.

"Немає сумнівів, що вони продовжують використовувати передові військові можливості, щоб загрожувати своїм сусідам, загрожувати регіону", - сказав Кірбі.

Щодо посилення риторики КНДР на адресу Сеула й Вашингтона Кірбі наголосив на необхідності сприймати її серйозно: "Ви повинні серйозно сприймати подібну риторику від людини, яка очолює режим, що продовжує розвивати передовий військовий потенціал, в тому числі ядерний", - сказав він.