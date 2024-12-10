У Білорусі випробували нову ракету для ЗРК "Бук-МБ" неподалік кордонів з Україною, - ЗМІ

Про це пише видання Motolko help.

У матеріалі йдеться, що випробування ЗРК відбувалося на території колишнього 41-го авіаційного полігону (Мерлінського). Там також розташована зона, у межах якої заборонені польоти до 20 км висоти до 20 грудня.

Місцевість, де відбувалися випробовування, безкоштовно надається щороку у використання міністерству оборони та організаціям військово-промислового комплексу з 2020 року на період з 1 грудня по 28 лютого. Тоді проводять заходи з бойової підготовки та випробування ракетного озброєння та літальних апаратів.

Навчання на території колись Мерлінського полігону стартували 10 грудня, і, як зазначає видання, на півночі України сьогодні оголошували тривогу через тестові запуски 9М318.

Ракета 9М318 призначення для ураження безпілотників, тактичних ракет різних типів, вертольотів і наземних цілей.

Зазначено, що подібні стрільби в аналогічній місцевості проводили у лютому 2022 року: тоді збройні сили Білорусі виконали два бойові пуски ракетним комплексом "Точка-У" в межах навчань із Росією "Союзна рішучість" на дальність у 70 км, як і зараз під час стрільби з "Бука".