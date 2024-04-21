У Болгарії митники виявили у вантажівці з Ірану героїну на понад €8 млн

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що героїн був розфасований у 618 пакетах, захованих всередині офіційно заявлених 156 спальних матраців, які перевозили у вантажівці. Чиновники оцінили вартість наркотичних засобів у 8,5 млн євро (майже 9 млн доларів).

За словами прокурорів, вантаж конфіскували на турецькому кордоні. Вважається, що вилучені наркотики походять з Ірану та були призначені для розповсюдження в деяких з 27 країн ЄС.



Турецького водія вантажівки затримали, він може отримати до 20 років ув'язнення, якщо його визнають винним у торгівлі наркотиками.