У Болгарії планують передати державі російський турцентр на узбережжі Чорного моря
Болгарські депутати від правлячої більшості готують закон про звільнення російської власності та надання державі контролю над російським туристичним курортом Камчія на узбережжі Чорного моря
Про це пише Euractiv.
Курорт "Камчія", який рекламується як "освітній, культурний, рекреаційний, спортивний, оздоровчий, діловий і конгрес-туризм", належить Москві, але керують ним болгари, які формально не підпадають під санкції ЄС.
Івайло Мірчев, депутат від коаліції "Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія", заявив, що база "Камчія" - це російський анклав на узбережжі Болгарії, що діє понад 14 років.
"Законодавча ініціатива давно назріла, особливо з огляду на війну Росії в Україні. Міжнародні санкції проти Росії діють з 2014 року, а у відповідь на безупинну агресію Росії вводяться нові", - сказав Мірчев.
Він наголосив, що Болгарія має прийняти спеціальний закон, аби поширити виконання санкцій.
"Для того, щоб Болгарія могла виконати свої зобов'язання щодо забезпечення виконання цих міжнародних обмежувальних заходів, необхідно прийняти спеціальний закон", - додав він.
- 12 січня стало відомо - попри те, що Болгарія має виняток з ембарго ЄС, починаючи з січня країна заміщує імпорт російської нафти сировиною з Казахстану, Іраку та Тунісу.
- 13 січня повідомлялося, що Болгарія постачає Україні озброєння радянських часів, яке перебуває в робочому стані, і його експлуатація не вимагає додаткового навчання військових, крім того, налагоджено цілодобове виробництво боєприпасів.
- 18 січня стало відомо, що Туреччина, Болгарія та Румунія можуть розпочати реалізацію угоди про розмінування Чорного моря влітку поточного року. Цьому передуватимуть певні формальності.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.18
- EUR Купівля 40.89Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе