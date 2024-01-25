У Болгарії планують передати державі російський турцентр на узбережжі Чорного моря

Про це пише Euractiv.

Курорт "Камчія", який рекламується як "освітній, культурний, рекреаційний, спортивний, оздоровчий, діловий і конгрес-туризм", належить Москві, але керують ним болгари, які формально не підпадають під санкції ЄС.

Івайло Мірчев, депутат від коаліції "Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія", заявив, що база "Камчія" - це російський анклав на узбережжі Болгарії, що діє понад 14 років.

"Законодавча ініціатива давно назріла, особливо з огляду на війну Росії в Україні. Міжнародні санкції проти Росії діють з 2014 року, а у відповідь на безупинну агресію Росії вводяться нові", - сказав Мірчев.

Він наголосив, що Болгарія має прийняти спеціальний закон, аби поширити виконання санкцій.

"Для того, щоб Болгарія могла виконати свої зобов'язання щодо забезпечення виконання цих міжнародних обмежувальних заходів, необхідно прийняти спеціальний закон", - додав він.