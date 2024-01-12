Замість Росії Болгарія імпортуватиме нафту з Казахстану, Іраку й Тунісу

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані трейдерів і LSEG.

Болгарія обмежила експорт усіх нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, починаючи з цього місяця, що робить майже неможливою роботу її єдиного нафтопереробного заводу в Бургасі, експлуатується російською компанією "Лукойл", і вирішила припинити весь імпорт російської нафти з березня.

У 2023 році Болгарія була четвертим найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морським шляхом, купуючи понад 100 тисяч барелів на добу.

Але цього місяця жодна нафта з Росії не надійде до порту Бургас. Оскільки "Лукойл" більше не може постачати на НПЗ в Бургасі власну нафту марки Urals, він змушений використовувати нафту з інших джерел, що підвищує витрати на заводі.

На прибутковість заводу також впливає 60% податок, накладений болгарським урядом на прибуток НПЗ.

За даними LSEG, у січні Бургас має отримати дві партії казахстанської нафти KEBCO по 70 тисяч тонн, одну партію легкої нафти Basrah Light вагою 76 тисяч тонн, одну партію суміші CPC Blend вагою 50 тисяч тонн і 33 тисячі тонн нафти з Тунісу.

За даними трейдерів, казахстанський сорт KEBCO, що експортується з російських портів і має таку ж якість, як і Urals, є найбільш вірогідною заміною російській нафті в Болгарії, однак його пропозиція обмежена, а ціна значно вища, ніж на Urals.

Нафтопереробний завод у Бургасі призначений для переробки нафти марки Urals і наразі може працювати лише на кислих сортах, що є складним і дорогим процесом в ЄС, зазначають трейдери.

"Ринок кислих барелів в Європі є дефіцитним через відсутність нафти марки Urals і курдської нафти", - заявив один з трейдерів.

Лукойл заявив, що переглядає свою стратегію щодо активів у Болгарії та розглядає можливість їх продажу.