У Чехії поліція у стані надзвичайної готовності через високу загрозу теракту

Про це повідомляє iDNES.

Зазначається, що є загроза імовірного нападу на об'єкти інфраструктури, тому поліцейські переведені в посилений режим на 24 години до подальших вказівок.

Їм наказано звертати увагу на будь-яких підозрілих осіб, особливо в районі автобусних і залізничних вокзалів та на зупинках громадського транспорту.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан підтвердив інформацію виданню, додавши, що на цей момент силовики не мають прямої інформації про конкретну загрозу.

"Я можу підтвердити, що поліція наразі вживає превентивних заходів. Однак підвищеного ризику для людей в Чеській Республіці немає, і поліція не має інформації про безпосередню загрозу. Поліція надасть додаткову інформацію якнайшвидше", – сказав він.

Ракушан написав у соцмережах, що поліція розслідує справу, пов'язану з нападами за кордоном, в якій був затриманий підозрюваний.

У понеділок також відбудеться засідання Ради державної безпеки, після якого міністр внутрішніх справ пообіцяв оприлюднити додаткову інформацію.