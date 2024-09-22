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У Чехії викрили шахрайську схему зі збору коштів нібито для допомоги Україні

Марія Науменко
22 вересня, 2024 неділя
15:42
Світ вимагав гроші та погрожував розправою

Празька поліція викрила групу шахраїв, які під виглядом волонтерів зібрали понад 1,1 мільйона чеських крон нібито на допомогу для України

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Про це повідомляє Novinky.

Шахраї діяли під прапором Фонду JSME LIDÉ протягом кількох місяців, збираючи гроші у скриньки, розставлені біля універмагів та супермаркетів у Празі та навколишніх містах.

За словами речниці празької поліції Єви Кропачової, підозрювані зловживали зібраними пожертвами, витрачаючи їх на власні потреби, зокрема на подорожі світом. Головний організатор, 18-річний хлопець, може отримати до 8 років позбавлення волі.

"Вони використовували гроші для власних потреб, подорожуючи з ними світом, зупиняючись за кордоном, але також оплачуючи повсякденні витрати, такі як оренда житла та їжа. Таким чином вони скористалися складним становищем людей, які постраждали від війни в Україні, і бажанням громадян зробити свій внесок у допомогу країні", - заявила Кропачова.

Під час обшуків поліцейські вилучили готівку на суму в сотні тисяч крон, скриньки для збору коштів та документи. За словами поліції, шахраї зібрали 1,1 мільйона крон.

Фонд JSME LIDÉ, зареєстрований в Чеському торговому реєстрі, не має вебсайту або акаунтів у соціальних мережах. За даними чеського реєстру, керівництвом фонду JSME LIDÉ є люди з Польщі та України, а засновником є польський фонд JESTEŚMY LUDŹMI.

За останній тиждень поліція заарештувала ймовірного головного організатора фейкового збору коштів за підозрою в шахрайстві, а також розпочала кримінальне переслідування юридичної особи, яка також була причетна до шахрайства.

  • 6 серпня повідомлялось, що у Чехії визнали винним у мародерстві колишнього добровольця, який воював у ЗСУ, 27-річного Філіпа Сімана. Його засудили до 7 років вʼязниці.
Теги:
Кримінал
Чехія
Війна з Росією
допомога Україні
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