У Чехії викрили шахрайську схему зі збору коштів нібито для допомоги Україні
Празька поліція викрила групу шахраїв, які під виглядом волонтерів зібрали понад 1,1 мільйона чеських крон нібито на допомогу для України
Про це повідомляє Novinky.
Шахраї діяли під прапором Фонду JSME LIDÉ протягом кількох місяців, збираючи гроші у скриньки, розставлені біля універмагів та супермаркетів у Празі та навколишніх містах.
За словами речниці празької поліції Єви Кропачової, підозрювані зловживали зібраними пожертвами, витрачаючи їх на власні потреби, зокрема на подорожі світом. Головний організатор, 18-річний хлопець, може отримати до 8 років позбавлення волі.
"Вони використовували гроші для власних потреб, подорожуючи з ними світом, зупиняючись за кордоном, але також оплачуючи повсякденні витрати, такі як оренда житла та їжа. Таким чином вони скористалися складним становищем людей, які постраждали від війни в Україні, і бажанням громадян зробити свій внесок у допомогу країні", - заявила Кропачова.
Під час обшуків поліцейські вилучили готівку на суму в сотні тисяч крон, скриньки для збору коштів та документи. За словами поліції, шахраї зібрали 1,1 мільйона крон.
Фонд JSME LIDÉ, зареєстрований в Чеському торговому реєстрі, не має вебсайту або акаунтів у соціальних мережах. За даними чеського реєстру, керівництвом фонду JSME LIDÉ є люди з Польщі та України, а засновником є польський фонд JESTEŚMY LUDŹMI.
За останній тиждень поліція заарештувала ймовірного головного організатора фейкового збору коштів за підозрою в шахрайстві, а також розпочала кримінальне переслідування юридичної особи, яка також була причетна до шахрайства.
- 6 серпня повідомлялось, що у Чехії визнали винним у мародерстві колишнього добровольця, який воював у ЗСУ, 27-річного Філіпа Сімана. Його засудили до 7 років вʼязниці.
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