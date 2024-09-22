У Чехії викрили шахрайську схему зі збору коштів нібито для допомоги Україні

Про це повідомляє Novinky.

Шахраї діяли під прапором Фонду JSME LIDÉ протягом кількох місяців, збираючи гроші у скриньки, розставлені біля універмагів та супермаркетів у Празі та навколишніх містах.

За словами речниці празької поліції Єви Кропачової, підозрювані зловживали зібраними пожертвами, витрачаючи їх на власні потреби, зокрема на подорожі світом. Головний організатор, 18-річний хлопець, може отримати до 8 років позбавлення волі.

"Вони використовували гроші для власних потреб, подорожуючи з ними світом, зупиняючись за кордоном, але також оплачуючи повсякденні витрати, такі як оренда житла та їжа. Таким чином вони скористалися складним становищем людей, які постраждали від війни в Україні, і бажанням громадян зробити свій внесок у допомогу країні", - заявила Кропачова.

Під час обшуків поліцейські вилучили готівку на суму в сотні тисяч крон, скриньки для збору коштів та документи. За словами поліції, шахраї зібрали 1,1 мільйона крон.

Фонд JSME LIDÉ, зареєстрований в Чеському торговому реєстрі, не має вебсайту або акаунтів у соціальних мережах. За даними чеського реєстру, керівництвом фонду JSME LIDÉ є люди з Польщі та України, а засновником є польський фонд JESTEŚMY LUDŹMI.

За останній тиждень поліція заарештувала ймовірного головного організатора фейкового збору коштів за підозрою в шахрайстві, а також розпочала кримінальне переслідування юридичної особи, яка також була причетна до шахрайства.