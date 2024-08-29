У Чехії заявили, що постачання снарядів Україні відбуваються за встановленим планом
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запевнив, що постачання Україні артилерійських снарядів, закуплених союзниками у межах чеської ініціативи, здійснюються за встановленим планом
Про це пише Ceske Noviny.
"З боєприпасами обіцянка виконується, йдеться більше про зусилля щодо забезпечення протиповітряної оборони. Ситуація складна, тому що систем протиповітряної оборони мало, і кожен захищає їх, тому що потрібно мати можливість захищати і свій власний повітряний простір", - заявив очільник чеського МЗС.
Зазначається, що ситуація в Україні стала головною темою на сьогоднішній неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу у Брюсселі.
Зокрема, Чехія оголосила, що завдяки своїй ініціативі Україна отримає 100 тисяч артилерійських снарядів у липні-серпні.
Там додали, що до кінця року Київ може отримати загалом 500 тисяч одиниць великокаліберних боєприпасів.
- Раніше премʼєр-міністр Петр Фіала також заявив, що Україні в межах ініціативи Чехії кожного місяця доставляють "десятки тисяч" одиниць боєприпасів.
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