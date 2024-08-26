Україна отримує "десятки тисяч" боєприпасів щомісяця у межах чеської ініціативи, - премʼєр Фіала
Україні в межах ініціативи Чехії кожного місяця доставляють "десятки тисяч" одиниць боєприпасів
Про це заявив премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє Novinky.
Він зазначив, що з початку повномасштабної війни завдяки чеській ініціативі вдалось поставити Києву 2 млн одиниць боєприпасів великого калібру, а також 22 млн одиниць середнього калібру.
"Наразі ми постачаємо Україні десятки тисяч (одиниць) боєприпасів великого калібру щомісяця", – підкреслив Фіала.
Також премʼєр Чехії наголосив, що під час цього процесу забезпечується безпека для всіх його учасників.
Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо
17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.
Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.
22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.
2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.
Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.
25 червня Україна отримала першу партію боєприпасів, що були закуплені в межах чеської ініціативи.
28 червня повідомлялося, що до кінця 2024 року Україні мають поставити близько пів мільйона артилерійських боєприпасів у межах чеської ініціативи.
22 липня стало відомо, що Україна протягом липня - серпня отримає 100 тис. боєприпасів, закуплених в межах ініціативи Чехії.
24 липня у Чехії заявили, що запустять другий проєкт із закупівлі снарядів для Києва - "Ініціатива-2025".
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