Україна отримує "десятки тисяч" боєприпасів щомісяця у межах чеської ініціативи, - премʼєр Фіала

Про це заявив премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє Novinky.

Він зазначив, що з початку повномасштабної війни завдяки чеській ініціативі вдалось поставити Києву 2 млн одиниць боєприпасів великого калібру, а також 22 млн одиниць середнього калібру.

"Наразі ми постачаємо Україні десятки тисяч (одиниць) боєприпасів великого калібру щомісяця", – підкреслив Фіала.

Також премʼєр Чехії наголосив, що під час цього процесу забезпечується безпека для всіх його учасників.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.