У Данії відбулося сходження на престол короля Фредеріка X
У неділю, 14 січня, король Данії Фредерік X зійшов на престол, змінивши свою матір, королеву Маргрете II, яка офіційно зреклася престолу після 52 років правління
Про це повідомляє Reuters.
Напередодні Нового року 83-річна Маргрете приголомшила країну, оголосивши, що планує стати першим данським монархом за майже 900 років, який добровільно відмовився від престолу.
Згідно з повідомленням королівського палацу, престолонаслідування було офіційно оформлено в той момент, коли Маргрете підписала декларацію про своє зречення під час засідання Державної ради в парламенті.
У виданні зазначили, що в Данії, одній з найстаріших монархій світу, на відміну від Великої Британії, немає коронації.
На церемонії були присутні представники уряду, Маргрете, 55-річний Фредерік, його дружина, 51-річна уродженка Австралії Марія, яка тепер є королевою, та їхній старший син Крістіан, 18 років, який є новим спадкоємцем престолу.
Приблизно через годину після підписання прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен мала проголосити нового короля на балконі парламенту, де Фредерік зробить коротку промову.
Попри низькі температури, десятки тисяч людей з усієї Данії з'їхалися до столиці, щоб стати свідками подій, що є ознакою величезної популярності монархії в країні з майже шестимільйонним населенням.
Пізніше, в другій половині дня нові король і королева поїдуть у кареті до своєї резиденції Амалієнборг, королівського комплексу, побудованого в 1750-х роках і розташованого в центрі Копенгагена.
Маргрете, яка в минулому заявляла, що залишиться на троні довічно, не назвала точної причини свого рішення піти у відставку, але сказала, що серйозна операція на спині, яку вона перенесла в лютому минулого року, змусила її замислитися над своїм майбутнім.
- У своєму передноворічному зверненні королева Данії Маргрете II оголосила про зречення престолу. Вона піде у відставку 14 січня - рівно через 52 роки після того, як зійшла на престол.
- 3 січня королівський двір Данії повідомив, що Маргрете збереже титул королеви після зречення престолу 14 січня.
- 4 січня Маргрете востаннє проїхалася вулицями Копенгагена в позолоченій кареті, як монарх, перед тим, як передати трон своєму синові, кронпринцу Фредеріку.
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