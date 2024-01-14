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У Данії відбулося сходження на престол короля Фредеріка X

14 січня, 2024 неділя
16:24
Світ Королева Данії Маргрете сидить у екіпажі, запряженому кіньми, у день, коли вона зрікається престолу після 52 років перебування на троні, а її старший син, кронпринц Фредерік, сходить на престол як король Фредерік X, у Копенгагені, Данія, 14 січня 2024 р.

У неділю, 14 січня, король Данії Фредерік X зійшов на престол, змінивши свою матір, королеву Маргрете II, яка офіційно зреклася престолу після 52 років правління

Про це повідомляє Reuters.

Напередодні Нового року 83-річна Маргрете приголомшила країну, оголосивши, що планує стати першим данським монархом за майже 900 років, який добровільно відмовився від престолу.

Згідно з повідомленням королівського палацу, престолонаслідування було офіційно оформлено в той момент, коли Маргрете підписала декларацію про своє зречення під час засідання Державної ради в парламенті.

У виданні зазначили, що в Данії, одній з найстаріших монархій світу, на відміну від Великої Британії, немає коронації.

На церемонії були присутні представники уряду, Маргрете, 55-річний Фредерік, його дружина, 51-річна уродженка Австралії Марія, яка тепер є королевою, та їхній старший син Крістіан, 18 років, який є новим спадкоємцем престолу.

Приблизно через годину після підписання прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен мала проголосити нового короля на балконі парламенту, де Фредерік зробить коротку промову.

Попри низькі температури, десятки тисяч людей з усієї Данії з'їхалися до столиці, щоб стати свідками подій, що є ознакою величезної популярності монархії в країні з майже шестимільйонним населенням.

Пізніше, в другій половині дня нові король і королева поїдуть у кареті до своєї резиденції Амалієнборг, королівського комплексу, побудованого в 1750-х роках і розташованого в центрі Копенгагена.

Маргрете, яка в минулому заявляла, що залишиться на троні довічно, не назвала точної причини свого рішення піти у відставку, але сказала, що серйозна операція на спині, яку вона перенесла в лютому минулого року, змусила її замислитися над своїм майбутнім.

  • У своєму передноворічному зверненні королева Данії Маргрете II оголосила про зречення престолу. Вона піде у відставку 14 січня - рівно через 52 роки після того, як зійшла на престол.
  • 3 січня королівський двір Данії повідомив, що Маргрете збереже титул королеви після зречення престолу 14 січня.
  • 4 січня Маргрете востаннє проїхалася вулицями Копенгагена в позолоченій кареті, як монарх, перед тим, як передати трон своєму синові, кронпринцу Фредеріку.
Данія
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