У Данії відбулося сходження на престол короля Фредеріка X

Про це повідомляє Reuters.

Напередодні Нового року 83-річна Маргрете приголомшила країну, оголосивши, що планує стати першим данським монархом за майже 900 років, який добровільно відмовився від престолу.

Згідно з повідомленням королівського палацу, престолонаслідування було офіційно оформлено в той момент, коли Маргрете підписала декларацію про своє зречення під час засідання Державної ради в парламенті.

У виданні зазначили, що в Данії, одній з найстаріших монархій світу, на відміну від Великої Британії, немає коронації.

На церемонії були присутні представники уряду, Маргрете, 55-річний Фредерік, його дружина, 51-річна уродженка Австралії Марія, яка тепер є королевою, та їхній старший син Крістіан, 18 років, який є новим спадкоємцем престолу.

Приблизно через годину після підписання прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен мала проголосити нового короля на балконі парламенту, де Фредерік зробить коротку промову.

Попри низькі температури, десятки тисяч людей з усієї Данії з'їхалися до столиці, щоб стати свідками подій, що є ознакою величезної популярності монархії в країні з майже шестимільйонним населенням.

Пізніше, в другій половині дня нові король і королева поїдуть у кареті до своєї резиденції Амалієнборг, королівського комплексу, побудованого в 1750-х роках і розташованого в центрі Копенгагена.

Маргрете, яка в минулому заявляла, що залишиться на троні довічно, не назвала точної причини свого рішення піти у відставку, але сказала, що серйозна операція на спині, яку вона перенесла в лютому минулого року, змусила її замислитися над своїм майбутнім.