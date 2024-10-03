У Держдепі США відреагували на інформацію про розстріл українських військовополонених

Відповідну заяву зробив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

Міллер зазначив, що у Держдепі бачили повідомлення про розстріл росіянами українських полонених, втім, не мають незалежної інформації на підтвердження цього. Він вказав, що вважає доречним ініційоване Україною розслідування.

"Ми бачили ці повідомлення (про розстріл росіянами українських полонених, – ред.). Я не маю незалежної інформації на підтвердження цього, але вважаю доречним, що Україна проводить розслідування", - сказав речник Держдепу.

Він додав, що загалом "від самого початку конфлікту Росія вчиняє жахливі дії".