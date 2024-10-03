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Головна Світ У Держдепі США відреагували на інформацію про розстріл українських військовополонених

У Держдепі США відреагували на інформацію про розстріл українських військовополонених

Ольга Бабишена
3 жовтня, 2024 четвер
04:29
Світ речник Держдепу США Метью Міллер

У Державному департаменті США заявили, що наразі не мають незалежного підтвердження інформації щодо страти росіянами 16 українських військовополонених

Зміст

Відповідну заяву зробив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

Міллер зазначив, що у Держдепі бачили повідомлення про розстріл росіянами українських полонених, втім, не мають  незалежної інформації на підтвердження цього. Він вказав, що вважає доречним ініційоване Україною розслідування. 

"Ми бачили ці повідомлення (про розстріл росіянами українських полонених, – ред.). Я не маю незалежної інформації на підтвердження цього, але вважаю доречним, що Україна проводить розслідування", - сказав речник Держдепу. 

Він додав, що загалом "від самого початку конфлікту Росія вчиняє жахливі дії". 

  • 1 жовтня стало відомо, що російські окупанти на Покровському напрямку в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр розстріляли 16 українських військовополонених. За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, Україна розпочала розслідування. 
  • 2 жовтня міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії через розстріл  українських військовополонених. 
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
США
воєнні злочини Росії
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