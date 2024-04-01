У Єкатеринбурзі горить Уралмаш - одне з найбільших машинобудівних підприємств Росії
У понеділок, 1 квітня, у російському Єкатеринбурзі загорівся один з найбільших машинобудівних заводів країни "Уралмаш". У результаті в одному з цехів підприємства обвалився дах
Про це пише російське агентство РИА Новости.
За даними міністерства надзвичайних ситуацій РФ, площа пожежі становить 4000 квадратних метрів. Постраждалих унаслідок загоряння начебто немає.
Як кажуть очевидці, на Уралмаші спочатку щось вибухнуло, а потім повалив чорний дим.
У російських Telegram-каналах зазначають, що горить цех №57, де розміщувалось близько 500 літрів лаку.
Пізніше у російському МНС повідомили, що площа пожежі в цеху в Єкатеринбурзі зросла до 4,5 тис. квадратних метрів, дах звалився на площі 300 кв. м.
Про причину займання та постраждалих поки не повідомляється. Російська влада офіційних коментарів поки не дала.
Довідка. Уралмаш - одне із найбільших підприємств у Росії з виробництва обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості, промисловості будівельних матеріалів та енергетики. На заводі виробляють, зокрема, екскаватори, бурове обладнання, конусні дробарки, стрижневі та шарові млини тощо.
- Напередодні, 23 березня, жителі Новокуйбишевська Самарської області повідомляли про пожежу в районі нафтозаводу Роснафти після удару безпілотника. Українська розвідка заявила про "інцидент".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.89 Купівля 38.89Продаж 39.43
- EUR Купівля 42.09Продаж 42.86
- Актуальне
- Важливе