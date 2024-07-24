У ЄС попередили Словаччину про "негайні юридичні дії" в разі ухвалення закону про "іноагентів"
Європейська комісія попередила Словаччину, що вона розпочне "негайні юридичні дії", якщо Братислава ухвалить закон, який обмежуватиме діяльність неурядових організацій та медіа, - закон про "іноагентів"
Про це заявила віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова, інформує Reuters.
Вона розповіла, що відвідувала Братиславу й вела розмову про ініційований законопроєкт урядом, подібний до закону про "іноагентів".
"Я була дуже чіткою. Якщо ви підете за угорським прикладом щодо закону про неурядові організації, ми негайно розпочнемо процедуру порушення (законодавства ЄС, – ред.), тому що у нас вже є рішення суду", - підкреслила віцепрезидентка Єврокомісії.
Зазначено, що у 2017 році Угорщина ухвалила відповідний законопроєкт, проте скасувала у 2021 році після його визнання Судом ЄС незаконним.
"Уряд Словаччини під керівництвом прем’єр-міністра Роберта Фіцо прийшов до влади минулого року та зіткнувся з критикою з боку опозиції за зміни кримінального кодексу, оновлення суспільного мовника, припинення державної військової допомоги Україні та наближення зовнішньої політики до Росії. Фіцо сказав у заяві після щорічного звіту ЄС про верховенство права, що взяв до його відома", - додає інформаційне агентство.
- 3 червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів".
- Згодом президентка Грузії Саломе Зурабішвілі до конституційного суду подала позов із вимогою призупинити й остаточно скасувати дію закону про "іноагентів".
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