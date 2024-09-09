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У ЄС пригрозили Словаччині призупиненням фінансування через відхід від демократії, - Bloomberg

Марія Науменко
9 вересня, 2024 понедiлок
06:49
Світ Прапор Словаччини

Європейський Союз розглядає пропозицію засудити Словаччину за порушення норм демократії, пригрозивши призупинити виділення коштів Братиславі

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел, Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, розглядає можливість запуску процедури покарання після того, як прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо скасував спеціальну прокуратуру, яка займалася розслідуванням корупційних справ, пов'язаних з коштами ЄС.

У виданні уточнили, що процес перебуває на початковій стадії і потребує схвалення президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. 

Варто зазначити, що приблизно 80% державних інвестицій Словаччини фінансуються з фондів ЄС. Тому будь-які проблеми з фінансуванням з боку ЄС можуть стати серйозним ударом для Словаччини, яка вже стикається з проблемами, пов'язаними з дефіцитом державного бюджету.

Співрозмовник видання зазначив, що, згідно з однією з пропозицій, Єврокомісія може використати так званий механізм обумовленості, який дозволяє ЄС заморозити фінансування, коли бачить, що його гроші знаходяться під загрозою, щоб утримати частину з 12,8 мільярдів євро, виділених Словаччині в бюджеті блоку на цілі згуртування.

Крім того, Єврокомісія вивчає можливість повернення частини або всіх грантів на боротьбу з Covid-19, які Словаччина отримала в рамках витрат ЄС на боротьбу з пандемією. Створення спеціальної прокуратури було однією з умов виділення цих коштів.

Згідно з повідомленням, наразі Брюссель спостерігає за діями Фіцо, особливо після перегляду кримінального кодексу і ліквідації спеціальної прокуратури, яка розслідувала гучні справи про хабарництво, в тому числі ті, що стосувалися його союзників.

  • Нафтова компанія РФ "Татнафта" збільшила свій експорт до Угорщини й Словаччини, замінивши більшу частину барелів Лукойлу після того, як Україна наклала санкції.

Теги:
ЄС
політика
Словаччина
Єврокомісія
Роберт Фіцо
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