У ЄС пригрозили Словаччині призупиненням фінансування через відхід від демократії, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел, Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, розглядає можливість запуску процедури покарання після того, як прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо скасував спеціальну прокуратуру, яка займалася розслідуванням корупційних справ, пов'язаних з коштами ЄС.

У виданні уточнили, що процес перебуває на початковій стадії і потребує схвалення президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.

Варто зазначити, що приблизно 80% державних інвестицій Словаччини фінансуються з фондів ЄС. Тому будь-які проблеми з фінансуванням з боку ЄС можуть стати серйозним ударом для Словаччини, яка вже стикається з проблемами, пов'язаними з дефіцитом державного бюджету.

Співрозмовник видання зазначив, що, згідно з однією з пропозицій, Єврокомісія може використати так званий механізм обумовленості, який дозволяє ЄС заморозити фінансування, коли бачить, що його гроші знаходяться під загрозою, щоб утримати частину з 12,8 мільярдів євро, виділених Словаччині в бюджеті блоку на цілі згуртування.

Крім того, Єврокомісія вивчає можливість повернення частини або всіх грантів на боротьбу з Covid-19, які Словаччина отримала в рамках витрат ЄС на боротьбу з пандемією. Створення спеціальної прокуратури було однією з умов виділення цих коштів.

Згідно з повідомленням, наразі Брюссель спостерігає за діями Фіцо, особливо після перегляду кримінального кодексу і ліквідації спеціальної прокуратури, яка розслідувала гучні справи про хабарництво, в тому числі ті, що стосувалися його союзників.