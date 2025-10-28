У ЄС проживають майже 5 млн українських біженців, - Єврокомісія
У державах-членах ЄС зараз проживає близько 5 мільйонів українців, які отримали тимчасовий захист від війни
Про це повідомляє кореспондентка Європейської правди з посиланням на спецпредставницю ЄС з питань українців Ілву Йоганссон.
"Йдеться про 4,7 мільйона українців, які наразі користуються тимчасовим захистом у країнах ЄС. І ця кількість зростає просто зараз", — зазначила Йоганссон.
За її словами, приплив нових заяв на прихисток від російсько-української війни триває. Представниця ЄС підкреслила, що попри збільшення кількості українців, які перебувають у ЄС, "тимчасовий захист має залишатися тимчасовим". Водночас вона наголосила, що Євросоюз готується до нового етапу співпраці з українцями.
"Тепер ми зосередимося на цій новій фазі — переході від тимчасового захисту до партнерства. Ми переходимо від статусу біженця до формування діаспори", — сказала Йоганссон.
- 19 жовтня повідомлялося, що у Німеччині зростає скепсис щодо підтримки українських біженців, особливо чоловіків призовного віку.
