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У ЄС розглядають спосіб обійти вето Угорщини на допомогу Україні у 6,6 млрд євро, - Bloomberg

Дар'я Куркіна
7 жовтня, 2024 понедiлок
19:27
Світ Україна ЄС

Європейська служба зовнішніх звʼязків розглядає можливість добровільних внесків держав до Європейського фонду миру, аби надати Україні військову допомогу у 6,6 млрд євро попри вето Угорщини

Зміст

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, у ЄС зараз розглядають варіант добровільних внесків країн - членів блоку до Європейського фонду миру, аби направити ті кошти на допомогу Україні.

Таким чином, Київ зміг би отримувати фінансову підтримку лише за згодою держави, яка зробила цей внесок, а не за умови одностайної підтримки всіх членів Євросоюзу.

Водночас джерела інформаційного агентства додали, що посли європейських держав зустрінуться у вівторок для обговорення цієї пропозиції.

Що передувало

23 березня 2021 року Європейський союз заснував Європейський фонд миру, позабюджетний фонд розміром 5 млрд на період 2021-2027 років, який буде фінансуватися коштом внесків членів об'єднання.

1 лютого 2023 року повідомлялось, що ЄС надав Україні військову допомогу на суму в майже 12 млрд євро – як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі.

21 березня 2023 року міністри оборони країн-членів Європейського Союзу винесли пропозицію збільшити Європейський фонд миру, який використовується для компенсацій за передану Україні військову техніку й боєприпаси, на 3,5 мільярда євро.

28 червня радник премʼєр-міністра Угорщини Балаж Орбан заявив, що країна підтримує фінансування Європейського фонду миру, але гроші потрібно спрямувати не на підтримку України.

30 серпня високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив про необхідність термінового розблокування заморожених Угорщиною 6,6 млрд євро, виділених Україні з Європейського фонду миру (ЄФМ).

Теги:
Україна
ЄС
Угорщина
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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