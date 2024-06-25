У Естонії пропонують повернути візові вимоги для дипломатів з Грузії
Очільник зовнішньополітичного відомства Естонії Маргус Тсахкна запропонував повернути вимоги щодо шенгенських віз для власників дипломатичних і службових паспортів з Грузії
Про це він заявив на засіданні Ради ЄС на рівні очільників МЗС, передає Європейська правда.
За його словами, політика Грузії суперечить європейським цінностям та створює перешкоди на шляху до її євроінтеграції.
"І тому Європейський Союз повинен бути рішучим. Найменше, що ми можемо зробити, це негайно припинити фінансування грузинських урядових проєктів і спрямувати більше підтримки ЄС на громадянське суспільство Грузії", - запропонував Тсахкна.
Міністр закордонних справ Естонії зауважив, що наразі ситуація в Грузії є надзвичайно серйозною, зауваживши, що його країна повністю підтримує запропоновані Єврокомісією та Європейською службою зовнішніх дій, кроки для майбутніх відносин з грузинським урядом.
"Крім того, необхідно відновити шенгенські візи для власників грузинських дипломатичних і службових паспортів, а також застосувати санкції до порушників прав людини", - підсумував він.
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Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз розглядає застосування певних кроків проти Грузії у відповідь на закон про "іноагентів".
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