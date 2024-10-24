У Фінляндії заявили про широкомасштабну операцію впливу зі сторони Росії
Фінляндія зазнає чисельних актів саботажу та кібератак, і вважає, що Росія бере участь у широкомасштабних операціях впливу проти неї та інших європейських країн
Про це заявила міністерка внутрішніх справ Фінляндії Лулу Ранне, пише Reuters.
Служби розвідки НАТО та Заходу, включно з фінською, попередили, що Росія стоїть за зростаючою кількістю ворожих дій у євроатлантичному регіоні, починаючи від повторюваних кібератак і закінчуючи підпалами.
"Ми відчуваємо збої, акти саботажу, різні види шкоди та інструменталізовану міграцію, серед іншого. Це створює загальне відчуття невизначеності щодо того, що правда, а що ні", - заявила Ранне.
За її словами, розслідування багатьох справ триває. Однак, виходячи з інформації як цивільної, так і військової розвідки, міністерка стверджує, що є чіткі ознаки, що вказують на Росію.
"Наразі Росія є головним суб'єктом, який бере участь у широкомасштабних операціях впливу проти нас", - сказала вона.
- У фінському населеному пункті Ваалімаа частково збудували паркан на східному кордоні з Росією.
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