У Фінляндії заявили про широкомасштабну операцію впливу зі сторони Росії

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Фінляндії Лулу Ранне, пише Reuters.

Служби розвідки НАТО та Заходу, включно з фінською, попередили, що Росія стоїть за зростаючою кількістю ворожих дій у євроатлантичному регіоні, починаючи від повторюваних кібератак і закінчуючи підпалами.

"Ми відчуваємо збої, акти саботажу, різні види шкоди та інструменталізовану міграцію, серед іншого. Це створює загальне відчуття невизначеності щодо того, що правда, а що ні", - заявила Ранне.

За її словами, розслідування багатьох справ триває. Однак, виходячи з інформації як цивільної, так і військової розвідки, міністерка стверджує, що є чіткі ознаки, що вказують на Росію.

"Наразі Росія є головним суб'єктом, який бере участь у широкомасштабних операціях впливу проти нас", - сказала вона.