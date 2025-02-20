У Фінляндії зняли з виборів кандидатку, яка назвала Україну частиною Росії
Національна коаліційна партія Фінляндії виключила з регіонального виборчого списку у провінції Сатакунта кандидатку Йоханну Тур'я, яка назвала Україну частиною Росії
Про це пише Yle.
Голова регіонального осередку партії Антті Ахонен назвав причиною зняття кандидатки з виборів відсутність довіри.
Він зазначив, що Тур'я також є кандидаткою на муніципальних виборах у Порі, проте тамтешнє партійне відділення ухвалить щодо неї аналогічне рішення.
За словами Ахонена, Тур'я сама виявила бажання стати кандидатом від партії, і перевірка не виявила жодних порушень.
"Ми спробували зв'язатися з Тур'єю, щоб вона розповіла, що стоїть за її коментарями. Однак вона нам не відповіла", – розповів Ахонен.
Він наголосив, що позиція партії щодо війни в Україні залишається чіткою та незмінною – політична сила підтримує оборонну боротьбу українського народу.
Напередодні фінська газета Iltalehti звернула увагу на заяву Тур'ї у Facebook за 17 лютого, де вона висловила думку, що кордони України ніколи офіційно не були підтверджені, а сама країна завжди була частиною РФ.
- Раніше президент Фінляндії Александр Стубб припустив імовірність перемир'я в Україні за 3–6 місяців і закликав до підтримки Києва перед початком перемовин.
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