У Флориді заарештували жінку, яка понад пів року видавала себе за медсестру і надавала допомогу пацієнтам

Про це пише The Guardian.

Йдеться про 29-річну Отем Бардісу з міста Палм-Кост, яка з червня 2024 року по січень 2025 року надала медичну допомогу 4 486 пацієнтам, повідомили в офісі шерифа.

"Це один з найбільш тривожних випадків медичного шахрайства, які ми коли-небудь розслідували", - заявив шериф округу Флаглер Рік Сталі.

Повідомляється, що жінку затримали біля під’їзду до її будинку. За інформацією правоохоронців, їй висунули кілька звинувачень, зокрема у незаконній медичній практиці без ліцензії. Вона перебуває під вартою з можливістю внесення застави у 70 тисяч доларів і має з’явитися до суду для ознайомлення з обвинуваченнями, який призначили на 2 вересня.

В офісі шерифа заявили, що Бардіса використовувала номер ліцензії іншого медичного працівника та подавала підроблені документи, щоб працювати старшою медсестрою.

"Ця жінка потенційно поставила під загрозу життя тисяч людей, видаючи себе за іншу особу та порушуючи довіру пацієнтів, їхніх родин, медичного закладу AdventHealth і всієї медичної спільноти", - наголосив Рік Сталі.