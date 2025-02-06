У Франції провалили дві спроби оголошення вотуму недовіри уряду Байру
Національна асамблея Франції у середу, 5 лютого, двічі провалила голосування щодо оголошення вотуму недовіри урядові на чолі з прем’єр-міністром Франсуа Байру
Про це інформує BMF TV.
Вказано, що оголошення вотуму недовіри ініціювала ультраліва партія "Нескорена Франція". Перший вотум стосувався проєкту бюджету на 2025 рік. За нього проголосували 128 депутатів з 289 необхідних. Тепер за проєкт державного бюджету має проголосувати сенат, після цього він вважатиметься остаточно ухваленим.
Другий вотум недовіри стосувався ухвалення в обхід парламенту законопроєкту щодо бюджету соціального забезпечення. Результати голосування показали, що вотум відхилено, оскільки він отримав лише 122 голоси.
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