У Гаазі винесли вирок екскомандиру Визвольної армії Косова, звинуваченому у воєнних злочинах
Спеціалізовані палати Косова, які займаються справами щодо можливих воєнних злочинів у Косово, засудили на 18 років колишнього косовського командира П'єтера Шалу
Про це пише The Balkan Insight.
П'єтера Шалу визнали винним за трьома пунктами звинувачень у воєнних злочинах: свавільне утримання під вартою і катування щонайменше 18 людей, а також вбивство одного ув'язненого на металообробному заводі, яку Армія звільнення Косова (УЧК) використовувала як місце утримування полонених.
Суд встановив, що за ці злочини Шала несе "індивідуальну кримінальну відповідальність у складі спільного злочинного угруповання". Водночас він не визнав себе винним за всіма пунктами обвинувачення.
Зазначається, що жертвами були здебільшого косовські албанці, яких запідозрили у співпраці із сербами чи нелояльності до УЧК. Суддя додала, що Шала скоїв умисне вбивство, оскільки він прямо заявив одному з полонених: "Ми тебе вб'ємо".
П'єтера Шалу засудили до 18 років позбавлення волі, до яких зарахують час в ув’язненні під час судового розгляду. Прокуратура спершу вимагала 28 років позбавлення волі.
Зазначимо, що Спеціалізовані палати є частиною судової системи Косова, але розташовані в Нідерландах і укомплектовані міжнародними співробітниками. Вони створені під тиском західних країни, які заявили, що підозрюють, що косовська система правосуддя недостатньо надійна для розгляду справ УЧК і захисту свідків від залякувань.
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