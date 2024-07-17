У Гаазі винесли вирок екскомандиру Визвольної армії Косова, звинуваченому у воєнних злочинах

Про це пише The Balkan Insight.

П'єтера Шалу визнали винним за трьома пунктами звинувачень у воєнних злочинах: свавільне утримання під вартою і катування щонайменше 18 людей, а також вбивство одного ув'язненого на металообробному заводі, яку Армія звільнення Косова (УЧК) використовувала як місце утримування полонених.

Суд встановив, що за ці злочини Шала несе "індивідуальну кримінальну відповідальність у складі спільного злочинного угруповання". Водночас він не визнав себе винним за всіма пунктами обвинувачення.

Зазначається, що жертвами були здебільшого косовські албанці, яких запідозрили у співпраці із сербами чи нелояльності до УЧК. Суддя додала, що Шала скоїв умисне вбивство, оскільки він прямо заявив одному з полонених: "Ми тебе вб'ємо".

П'єтера Шалу засудили до 18 років позбавлення волі, до яких зарахують час в ув’язненні під час судового розгляду. Прокуратура спершу вимагала 28 років позбавлення волі.

Зазначимо, що Спеціалізовані палати є частиною судової системи Косова, але розташовані в Нідерландах і укомплектовані міжнародними співробітниками. Вони створені під тиском західних країни, які заявили, що підозрюють, що косовська система правосуддя недостатньо надійна для розгляду справ УЧК і захисту свідків від залякувань.